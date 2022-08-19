Jesus sağ gösterip sol vurdu! İşte yeni forvet adayı...

Özellikle Sörloth ve Maxi Gomez'in adı öne çıkarken aslında hedefin çok başka bir isim olduğu öğrenildi. Süper Lig'e damga vuracak olan bir oyuncu isteyen yönetim Jesus'a bu konuda tam yetki verdi. İşte Jesus'un istediği forvet ve detaylar.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, play-off ilk maçında Austria Wien'i deplasmanda 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde hemen hemen birçok maçta farklı 11 ile sahaya çıkan Jesus, bu defa sistemi de değiştirdi. Portekizli hoca özellikle 4-1-3-2 sistemiyle sahaya çıkarken bu maçta 3-4-3 tercih etti. Tecrübeli hocanın her iki dizilişte de en önem verdiği konu rakip alanda pres oldu. Sarı-lacivertlilerde yeni transer Alioski bu karşılaşmada ilk 11'de görev aldı.

Kuzey Makedonya'lı futbolcunun 79 dakikalık performansı Jesus'u çok mutlu etti. Bu sezona baktığımızda gol yükünü ise resmi 4 gol ile Valencia üstlendi. Ayrıca yeni transferlerden King 2 gol kaydederken, Serdar Dursun da 2 gol buldu. Sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi Galatasaray ile büyük bir yarışa girdiği Joao Pedro ise henüz forma şansı bulamadı. Portekizli hoca maçın ardından forvet transferi sorusuna ise cevap vermekten kaçındı.

Jesus'un takımının en büyük özelliği ise forvet isimlerinin çok fazlasıyla gol atması oldu. Başkan Ali Koç ise her defasında sorulan forvet konusu için "en pahalı transfer golcü" olur yanıtını vermişti Bu gelişmenin ardından adı sürekli Fenerbahçe ile anılsa da transferde Sörloth ya da Maxi Gomez yerine başka bir ismin olduğu öğrenildi.

TRANSFERDE İNGİLTERE PREMIER LİG BEKLENİYOR!

Jesus'un özellikle güçlü ve yan topları güçlü bir oyuncu istemesinin ardından Sörloth ya da Maxi Gomez'in yerine son dönemlerinde istediği verimi gösteremese bile İtalyan forveti listesine ekledi. Transfermarkt'in verilerine göre 22 yaşındaki santrfor İngiltere'de de istediği transferi yapamazsa Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor. Son kiralandığı Juventus'ta Allegri'nin gözüne giremeyen Kean bu defa geleceği adına daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istiyor.

MOISE KEAN KİMDİR?

A Spor'a göre; 22 yaşındaki Moise Kean'in sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar Everton'da bulunuyor. İtalyan ekibi Juventus'a kiralanan ancak beklediği süreyi bulamayan Kean için Everton oyuncuyu daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma göndermek istiyor. Keane İtalya Milli Takımı'nda da yer bulabilmek için bu fırsatı geri çevirmek istemiyor.



