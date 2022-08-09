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Spor Jesus ateşle oynuyor! Her maça ayrı bir kadro...
Spor

Jesus ateşle oynuyor! Her maça ayrı bir kadro...

Portekizli teknik adam Jorge Jesus, Ümraniyespor karşısında farklı bir sistem ve sürpriz bir kadro tercihinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-08-09 11:33:00 -
Jesus ateşle oynuyor! Her maça ayrı bir kadro...

Portekizli teknik adam Jorge Jesus, Ümraniyespor karşısında farklı bir sistem ve sürpriz bir kadro tercihinde bulundu.

Jorge Jesus’un Fenerbahçe’si, Dinamo Kiev ve Slovacko maçlarında 4-1-3-2’yle sahaya yayıldı. Fenerbahçe, topa sahipken Arao’nun geri çekilmesiyle 3’lü savunma gibi oynadı. Tecrübeli teknik adam, dün Ümraniye karşısında yeni transfer Luan Peres’i 11’e dahil edince bu sistemde ufak bir değişikliğe gitti. Brezilyalı oyuncu sol bekte, Ferdi ise sağ bekte görev aldı. Ferdi top takımındayken sürekli rakip yarı alana çıkarken, sol bek Luan geride kalarak savunmayı 3’leyen isim oldu ve kanattan çok az bindirme yaptı. Arao da bu sayede savunma hattının daha ilerisinde konumlandı.

Luan Peres, ilk maçında çok kötü bir performans sergiledi. Sık sık adamını kaçıran Brezilyalı savunma oyuncusu, bir de penaltı yaptırdı. Jorge Jesus, Slovacko maçının başarılı isimleri Samuel ve Zajc’ı yedek bıraktı. Tecrübeli teknik adam ayrıca son derece ofansif bir kadro tercih etti. Jesus ilk 11’de Lincoln, Emre Mor, Diego Rossi, Valencia ve King olmak üzere tam 5 hücum oyuncusuna yer verdi. Fenerbahçe orta sahası adeta çöktü, Ümraniye çok rahat bir şekilde rakip yarı alana geçerek hücuma kalkma fırsatı buldu.

Zajc etkisi

Portekizli teknik adam, Miha Zajc’ı sonradan oyuna aldı. Skor 3-2 olduktan sonra Serdar Dursun ve Mergim Berisha da oyuna dahil oldu. 90+2’de Zajc, harika bir hareketle savunmayı oyundan düşürüp Berisha’ya bıraktı, Alman oyuncunun golüyle Fenerbahçe 1 puanı son anda kurtardı.

 

 

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