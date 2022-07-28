Jeremanin Lens'in yeni takımı şoke etti
Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra uzun süre kulüp bulamayan Jeremain Lens, Fransa 3.Lig ekibine imza attı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "FC Versailles, Jeremain Lens'in takıma katıldığını duyurmaktan mutluluk duyuyor." ifadeleri yer aldı.
Son olarak Beşiktaş forması giyen Jeremain Lens, kontratının sona ermesinin ardından takımdan ayrılmıştı.
Jeremain Lens'in Türkiye kariyeri
Sunderland'den Fenerbahçe'ye 2016/17 sezonunda kiralık olarak transfer olan Jeremain Lens, ertesi sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçirmişti.
2018/19 sezonunda siyah-beyazlı takım Lens'in bonservisini alırken Hollandalı oyuncu, 2020/21 sezonunun devre arasında Fatih Karagümrük'e kiralanmıştı.
Fenerbahçe'de 36 maçta süre alan Lens, 5 gol ve 17 asistle oynadı. Beşiktaş'ta ise 101 maçta forma giyen 35 yaşındaki oyuncu, 12 gol ve 20 asist kaydetti.
Lens, 16 maçta süre aldığı Fatih Karagümrük'te ise 3 gol ve 1 asistle oynadı.