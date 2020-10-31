Jeofizikçi Prof. Dr. Cenk Yaltırak: Rıza Bey Apartmanı sulak bostana yapılmış

Deniz Jeoloğu ve Jeofizikçi Cenk Yaltırak, İzmir depreminde yıkılan Bayraklı'daki Rıza Bey Apartmanı'nın çevresinin sulak bir bostan olduğunu belirtti.

İzmir Bayraklı’da çöken binalardan biri de Sakarya Caddesi, Mansuroğlu Mahallesi'nde yer alan Rıza Bey Apartmanı'ydı. 8 katlı bina çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti.

Bunun üzerine açıklama yapan Prof. Dr. Yaltırak, yıkılan binanın 2000 yılında çevresinin sulak bir bostan olduğunu gösteren fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Yaltırak, paylaşımında, "Yıkılan binalardan biri; yepyeni, en alt katı dükkan, sadece 2000 yılında etrafı sulak bostan. Salata ekeceğine apartman ekerek zengin olunan bir bölge. Tarım alanları akarsu yatakları içinde değişken zemin oluşturur. Binadaki en ufak hatayı affetmez." ifadelerini kullandı.