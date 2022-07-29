  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Jens Lehmann elektrikli testereyle komşusunun garajına saldırdı
Spor

Jens Lehmann elektrikli testereyle komşusunun garajına saldırdı

Arsenal, Milan, Borussia Dortmund gibi dev kulüplerin file bekçiliğini yapmış olan efsane kaleci Jens Lehmann'ın başı komşusuyla dertte. Lehmann'ın anlaşmazlık yaşadığı komşusunun garajını tahrip ettiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-29 10:54:00 -
Jens Lehmann elektrikli testereyle komşusunun garajına saldırdı

Efsane Alman kaleci Jens Lehmann ile komşusu arasında büyük bir problem yaşandı. Bild'in haberine göre Lehmann komşusunun garajını tahrip etti.

Elektrikli testereyle saldırdı.

Jens Lehmann, komşusunun garajına elektrikli testereyle saldırdı.

Lehmann'ın komşusu, Lehmann'ın tavan kirişlerini kırmaya çalıştığını ve güvenlik kamerasının kablolarını da sökmeyi denediğini öne sürdü.

Göl manzarasını kapatıyor iddiası

Daha önce de tartışan efsane kaleci Lehmann ve komşusu arasında son olarak yaşanan bu olayın sebebinin, garajın Lehmann'ın evinin göl manzarasını kapatması olduğu düşünülüyor. Ayrıca Lehmann garajın kendi arazisinin üzerine inşa edildiğini iddia ediyor. Lehmann'ın güvenlik kameralarını sökemediği ve görüntülerin yetkililerle paylaşıldığı aktarıldı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23