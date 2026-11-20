Jel Oda kokusu nasıl yapılır? Kötü kokuya karşı yapmanız gerekenlerin tamamını açıklıyoruz
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Jel oda kokusu sayesinde paranızın yarısını cebinizde tutarak evinizin uzun süre mis gibi kokmasını sağlayacaksınız. Sıra dışı yöntem; Hem kötü kokuları hapseden hem de uygulanan bu yöntemle jelatinin şeklini ve kokusunu uzun süre korumasını sağlayan harika bir formül. Peki, tek bir zarar vermeyen diğer oda parfümlerine meydan okuyan o ilginç oda parfümü nasıl yapılıyor! İşte sıra dışı yöntemin sırrı bu...
Jel Oda kokusu nasıl yapılır?
Eğer bulunduğunuz ortamın havasını tazelemek istiyorsanız bu tarif tam size göre. Sizlerle evinizin dilediğiniz gibi kokmasını sağlayacak ev yapımı yöntemi paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.
Jel Oda Kokusu hazırlamak sizi hiç yormayacak. Hatta 5 dakikada hazırlamanız bile olası! Sizlerle tropikal kokulu tarifi paylaşacağız. Dilerseniz kullanacağınız malzemede ufak değişiklik yaparak kokuyu değiştirebilirsiniz.
Jel Oda Kokusu Nedir?
Jel oda Kokusu, havayı uzun süre tutabilir çünkü jelatin şeklini ve içindeki kokuyu korur. Önceden hazırlanmış jel oda Kokularını çeşitli yerlerden satın alabilirsiniz, fakat vereceğiniz paranın yarısını kullanarak evde kendiniz yapabilirsiniz.
Ayrıca bu güzel koku sevdiklerinize, ailenize verebileceğiniz güzel de bir hediye. Hem de desenini, rengini ve şeklini istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz!
Kullanacağınız kokuları yılın belirli dönemlerinde değiştirebilirsiniz. Kış için şeker kokusu, sonbahar için taze bir koku tercih edebilirsiniz.
Ayrıca sizlere tavsiye edebileceğimiz bazı kokular da var; elmalı turta, balkabağı kokusu, tarçın, şekerli kurabiye, hindistancevizi...
Ev Yapımı Oda Kokusu Nasıl Hazırlanır?
Gerekli olan malzemeler;
4 oz mason kavanoz (bu tarif tam olarak 2 kavanoz dolduracaktır).
Mason kavanozlar için kurbağa kapakları.
Karıştırma kabı.
Kaşık.
2 paket jelatin tozu (herhangi bir markette pişirme malzemelerinin yanında bulunur).
Ölçüm fincan.
Gıda boyası (isteğe bağlı).
Dilediğiniz parfüm yağı veya uçucu yağlar!
Hazırlanması
Karıştırma kabının içerisine yarım su bardağı sıcak su koyun ve daha sonra jelatin tozunu ekleyin.
Güzelce karışması gerektiğini unutmayın.
Daha sonra gıda boyasını ekleyin
Kabın içerisine yarım su bardağı soğuk su ekleyin ve güzelce karıştırın.
Daha sonra 2 çay kaşığı kadar parfüm yağını ekleyin
Hazırladığınız karışımı iki kaba dökün.
Kavanozun üzerini kurbağa kapakla kapatın
Kavanozun içerisindeki karışımın donmasını bekleyin
Ve hazır! Kavanozları evinizde dilediğiniz yere yerleştirebilirsiniz!
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