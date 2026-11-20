Türkiye'nin denizlerde yürüttüğü petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinde yeni bir dönem başladı. Somali açıklarında gerçekleştirdiği ilk kıtalar arası görevini tamamlayan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, ikinci yurt dışı operasyonu için Pakistan'ın Karaçi Limanı'na ulaştı.

Türkiye ile Pakistan arasındaki enerji iş birliğinin yeni adımı, ülkede dikkat çeken bir karşılamaya sahne oldu. Oruç Reis'in gelişi dolayısıyla sokakların çeşitli noktalarına ‘Welcome Oruç Reis’ yazılı pankartlar asıldı.

Pankartlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın fotoğraflarına da yer verildi.

İKİ AYRI SAHADA ÇALIŞACAK

30 Ekim'de Mersin Taşucu Limanı'ndan hareket eden Oruç Reis, Pakistan kara sularında iki ayrı bölgede sismik araştırma gerçekleştirecek. Gemi, ilk olarak Karaçi açıklarındaki Indus-C Blok'ta bulunan Marjan sahasında 670 kilometrekarelik alanda üç boyutlu sismik veri toplayacak.

Ardından Makran Blokları'na geçerek 2 bin 353 kilometrelik hat boyunca iki boyutlu sismik araştırma yapacak.

Toplanan veriler, deniz tabanının altındaki jeolojik yapıların incelenmesinde ve muhtemel petrol ile doğal gaz kaynaklarının belirlenmesinde kullanılacak.

SOMALİ'DEN DÖNDÜ

Türk mühendisler tarafından geliştirilen Oruç Reis, daha önce Somali açıklarında dokuz ay süren görevinde 4 bin 464 kilometrekarelik alanda üç boyutlu sismik veri toplamıştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Pakistan görevinin iki ülke arasındaki enerji iş birliğine katkı sağlayacağını belirterek Türkiye'nin denizlerdeki arama tecrübesini dost ülkelerle paylaşmaya devam edeceğini vurguladı.

Oruç Reis'in Pakistan'daki çalışmalarıyla Türkiye'nin uluslararası enerji arama faaliyetlerine yeni bir halka eklenmiş olacak.