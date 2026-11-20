TAHSİN HAN

Yunan basınından Europost, Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağının Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine girmesini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Şanlı ordumuz zaferden zafere ilerleyecek” mesajını geniş bir haber analizle sayfalarına taşıdı. “Erdoğan KIZILELMA’yı kutluyor ve Ege’ye göz dikerek tehditte bulunuyor” başlığıyla verilen haberde, Türkiye’nin hava savaşının yeni çağında öncü rol üstlendiği ve bu durumun Atina’da acil bir güvenlik endişesine yol açtığı vurgulandı.

DÜNYA’DA İLK ÖRNEK

Europost.gr’nin aktardığına göre, Baykar tarafından kabul testlerinin tamamlanmasının ardından ilk üç KIZILELMA’nın 19 Kasım’da TSK’ya teslim edilmesi, dünya çapında bir insansız savaş uçağının askeri envantere dahil edildiği ilk örnek olarak kayıtlara geçti. Aralık 2022’deki ilk uçuştan bu yana yaklaşık 600 test ve eğitim uçuşunu tamamlayan uçağın, hava-hava ve hava-yer görevlerinin yanı sıra kısa pistli gemilerden operasyon yapabilecek kapasitede geliştirildiği belirtildi.

KIZILELMA’YI TANITTILAR

Haberde uçağın teknik özelliklerine de değinilerek KIZILELMA’nın 14,5 metre uzunluğa, 10 metre kanat açıklığına ve 8,5 ton azami kalkış ağırlığına sahip olduğu, Mach 0,9 hıza ulaşabildiği ve üç saatten fazla havada kalabildiği aktarıldı. Özellikle Kasım 2025’te yapılan testte KIZILELMA’nın yerli AESA MURAD radarı kullanarak Gökdoğan füzesiyle bir hava hedefini başarıyla vurmasının, Ankara’nın insanlı ve insansız hava araçlarının ortak çalışacağı yeni bir hava gücü doktrini oluşturma hedefini pekiştirdiği kaydedildi.

SİLAH ALARAK KARŞI KOYAMAYIZ

Yunan haber sitesi, bu gelişmenin Atina açısından sıradan bir iletişim başarısı olarak görülemeyeceğini belirterek, KIZILELMA’nın TSK envanterine katılmasının Yunanistan’ın caydırıcılık planlamasında yeni bir parametre oluşturduğunu yazdı. Kiryakos Miçotakis hükümetine bu stratejik değişime nasıl yanıt vereceğini açıklama çağrısı yapılan analizde, yalnızca yurt dışından silah alımının tek başına yeterli olmayacağı savunuldu.

BİZ HEP GEÇ Mİ TEPKİ VERECEĞİZ

Europost, Türkiye kendi yerli üretim ve teknoloji altyapısını inşa ederken Yunanistan’ın yalnızca ithal sistemlere bağımlı kalamayacağına dikkat çekti. Elektronik harp, hava savunması ve yerli İHA teknolojilerine yatırım çağrısı yapan site, “Atina bu yeni gerçeklikle başa çıkmak için uzun vadeli bir plan hazırladı mı, yoksa Türkiye’nin her yeni silah hamlesine sonradan tepki vermeye devam mı edecek?” sorusunu yöneltti. Haberde, Yunanistan için en büyük zorluğun Ege’deki güç dengesini sarsacak bir oldubittiyi engellemek olduğu ifade edildi.