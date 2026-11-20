Savcının eş Barış Arslan hakkında beraat talep etmesi, duruşma salonunda maktulün ailesi tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı. Mahkeme başkanının tarafları sükunete davet etmesinin ardından söz alan müşteki avukatları, sürece dair şu itirazları mahkeme kayıtlarına geçirdi: Sanık Barış Arslan'ın yargılama aşamasındaki ifadelerinde ciddi tutarsızlıklar ve çelişkiler olduğu belirtildi. Eşin, babasının bu eylemi gerçekleştirmesi için uygun ortamı sağladığı ve olay esnasında cinayeti engellemediği iddia edildi. Bu gerekçelerle her iki sanığın da hukukun öngördüğü en ağır şekilde cezalandırılması talep edildi. Sanıkların mahkemedeki son savunmaları Mütalaaya karşı söz hakkı verilen sanıklar, yaşanan olaydan dolayı pişmanlık duyduklarını ifade etti. Sanık Kudret Arslan, maktulü öz kızı gibi sevdiğini öne sürerek, "Bana hakaret edince kendimi kaybettim. Bu zamana kadar aileyle kavgamız olmadı. Karıncayı bile incitmezdim, çok pişmanım" sözleriyle haksız tahrik indirimi talep etti. Sanık Barış Arslan ise olayın şokuyla donup kaldığını belirterek, "Acı olayı engelleyemediğim için çok pişmanım" şeklinde konuştu.