30 yıldır Tokat yağlısı pişiren Davut Okur, yağlıya lezzetini hamurun her katına sürülen yağın verdiğini belirtti. Gece saat 01.30 sıralarında hazırlığa başladıklarını belirten Okur, hamuru yoğurma, açma ve yağlama işlemlerinin sabah saat 05.00'e kadar sürdüğünü, ardından yağlıları pişirdiklerini aktardı. Okur, Tokat yağlısının kentte kahvaltılarda sıkça tüketildiğini ve şehir dışından gelenlerin de bu lezzeti tercih ettiğini belirtti. Yeni ustaların az yetiştiğine dikkat çeken Okur, asırlık geleneğin geleceğinden endişe duyduğunu dile getirdi. Vatandaşlar ise Tokat yağlısının kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olduğunu ve her sabah Tokat yağlısı yediklerini belirtti.