Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimler devam ederken, Polonya topraklarına düşen üç cisim bölgede yeni bir gerilime yol açtı.

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, yürütülen incelemeler sonucunda Lublin bölgesindeki Nowy Lipowiec kırsalına düşen cismin Rusya'ya ait Kh-101 seyir füzesi olduğunun belirlendiğini duyurdu.

Füzenin Ukrayna sınırına yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki bir bölgeye düştüğü açıklandı.

Üç ayrı bölgede inceleme sürüyor

Kosiniak-Kamysz, Subkarpat bölgesindeki Rudnik nad Sanem kasabasına düşen ikinci cismin de füze olabileceğini kaydetti. Molodycz yakınlarında bulunan üçüncü cismin ise büyük ihtimalle jet motorlu bir insansız hava aracı olduğunu belirtti.

Polonya NATO'dan destek isteyecek

Yaşanan hadiseyi Rusya kaynaklı bir provokasyon olarak nitelendiren Kosiniak-Kamysz, "Polonya hava sahası ihlal edilmiş ve Rusya'dan cisimler hava sahamıza girmiştir" ifadelerini kullandı.

Polonyalı Bakan, yaşanan hava sahası ihlalinin ardından NATO'dan ek destek talebinde bulunacaklarını açıkladı.

Tusk: Tesadüf değil

Polonya Başbakanı Donald Tusk ise cisimlerin uluslararası askeri tatbikatın gerçekleştirildiği bölgenin yakınlarına düşmesine dikkat çekti.

"Bu cisimlerin, Polonya birliklerinin desteklediği Gönüllüler Koalisyonu'nun Nowa Deba'da askeri tatbikatlar yaptığı bölgenin yakınlarına düşmesi tesadüf değil" diyen Tusk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Görünüşe göre kasıtlı bir provokasyonla karşı karşıyayız. Bugün Polonya'nın, Ukrayna'nın geleceği ve Avrupa'daki güvenlik konularındaki kararlara ve tartışmalara katılması gerektiği her zamankinden daha açık."

Bölgede 11 ülkenin katılımıyla askeri tatbikat yapılıyor

Ukrayna'da muhtemel bir barış anlaşmasına hazırlık kapsamında İngiltere ve Fransa öncülüğünde başlatılan "Koalicja 2026" isimli askeri tatbikat, Polonya'nın güneydoğusunda devam ediyor.

Tatbikata Batılı ülkelerin oluşturduğu Gönüllüler Koalisyonu'na üye 11 ülke katılıyor.