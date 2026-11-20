Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Siyaseti hiçbir zaman şahsi menfaat ve maddi kazanç aracı olarak görmediklerini belirten Arınç'ın sözleri, son dönemde kamuoyunda tartışılan fon krizine gönderme olarak yorumlandı. Ancak paylaşımda kullanılan fotoğraftaki bir ayrıntı da merak uyandırdı.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI ÖZGÜR ÖZEL'İ ETİKETLEDİ: BU SEN DEĞİL MİSİN?

Bülent Arınç, yaptığı paylaşımda siyaseti kişisel çıkar ve maddi kazanç elde etmenin bir yolu olarak görmediklerini vurguladı. Arınç'ın açıklaması, kamuoyunda tartışılmaya devam eden fon kriziyle ilişkilendirildi.

Arınç'ın açıklamasından çok, paylaşımına eklediği fotoğraftaki bir ayrıntı konuşuldu. Fotoğrafta Arınç'ın yanında bulunan kişilerden biri, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e benzetildi. Görüntüyü inceleyen bazı kullanıcılar, fotoğraftaki kişinin Özel olup olmadığını sorguladı. Özel'i etiketleyen kullanıcılar, "Fotoğraftaki sen değil misin?" yorumunda bulundu. Fotoğraftaki kişinin kimliği ise henüz netlik kazanmadı.