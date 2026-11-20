Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı ortaya çıktı! Necati Şaşmaz'ın son hali gündem oldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz, uzun bir aranın ardından Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kızının nikâh töreninde görüntülendi. Ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişimi sosyal medyada dikkat çekti.
Ekranların unutulmaz dizilerinden Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Necati Şaşmaz, gözlerden uzak geçirdiği uzun bir dönemin ardından yeniden objektiflere yansıdı.
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kızı Nihan Elif Tekin ile Mehmet Kılıç, 18 Kasım'da Ankara ATO Congresium'da gerçekleştirilen nikâh töreniyle dünyaevine girdi.
DİKKAT ÇEKEN İSİMLER AYNI KAREDE
Siyaset, spor ve iş dünyasından çok sayıda davetlinin katıldığı nikâh töreninde, Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, Necati Şaşmaz ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başdanışmanı Eyüp Yıldız bir araya geldi.
Üç ismin birlikte çektirdiği fotoğraf, sosyal medyada kısa sürede ilgi odağı oldu.
POLAT ALEMDAR'IN YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ
Uzun süredir ekranlardan ve magazin gündeminden uzak kalan Necati Şaşmaz'ın nikâh töreninde çekilen fotoğrafı, sevenlerinin de ilgisini çekti.
Kurtlar Vadisi dizisindeki görüntüsüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncunun, eski fotoğraflarına kıyasla kilo aldığı görüldü. Şaşmaz'ın son hali sosyal medyada gündem oldu.