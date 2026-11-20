Yolsuzluk, rüşvet, suç örgütü yöneticiliği ve kamu görevlilerine hakaret gibi çok sayıda suçlamayla yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptaline ilişkin başvurusunun Danıştay 8. Dairesi tarafından reddedilmesi, muhalefetin cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında İmamoğlu'nun siyasi geleceği ve muhalefetin adaylık hesaplarına ilişkin önemli tespitlerde bulundu.

İmamoğlu adaylık denkleminden çıktı

Diploma iptalinin yanı sıra İmamoğlu hakkında verilen siyasi yasak kararlarına da dikkat çeken Selvi, şu ifadeleri kullandı:

"Ekrem İmamoğlu’nun diploması iptal edildi. Böylece cumhurbaşkanı adaylığı için başvuruda dahi bulunamayacak. Bir de siyasi yasak kararları var. Hem diplomasının iptal edilmesi hem de hakkındaki üç ayrı siyasi yasak kararı nedeniyle Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığında denklem dışında kaldı."

Mansur Yavaş'ın hesapları yara aldı

İmamoğlu'nun devre dışı kalmasıyla birlikte muhalefetin önünde Mansur Yavaş ve Özgür Özel olmak üzere iki ismin kaldığını belirten Selvi, Yavaş'ın izlediği aşırı dengeci ve risk almaktan kaçınan siyasetin adaylık ihtimalini zayıflattığını ifade etti.

Selvi, "Mansur Yavaş CHP’den istifa etmişti. YENİ Parti’nin kurultayına ise katılmadı. Böylece Mansur Yavaş’ın muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adaylığı planı yara aldı" ifadelerini kullandı.

Yaşanan gelişmeler Özgür Özel'e yaradı

İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve Mansur Yavaş'ın izlediği siyasetin Özgür Özel'e yaradığını belirten Selvi, Özel'in daha önce yaptığı “Anketlerde bir tek ben kazanıyorsam o zaman sorumluluktan kaçmam” açıklamasını da hatırlattı.

Özel'in bu sözlerle cumhurbaşkanı adaylığına göz kırptığını belirten Selvi, yazısını şu değerlendirmeyle tamamladı:

"Ekrem İmamoğlu siyaset sahnesinden çekilirken Özgür Özel, cumhurbaşkanı adaylığında öne çıkıyor. Hatta alternatifsiz aday konumuna doğru ilerliyor."