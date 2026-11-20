Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Aralık ayında Antalya’da gerçekleştirilecek olan 4. Uluslararası GETAT Kongresi ile 18. Avrupa İntegratif Tıp Kongresi hakkında değerlendirmelerde bulunmak üzere dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu burada, İstanbul Sancaktepe Sağlıklı Yaşam Köyü’ndeki atölyelerde Emine Erdoğan için el emeğiyle hazırlanan ve ziyareti sırasında kendisine emanet edilen çantayı, Erdoğan’a takdim etti.