30 Kasım ve Fed kararı yakından izlenecek Altın fiyatlarının yönü açısından vadeli işlem piyasasındaki pozisyon değişimlerinin önemine değinen Ayabakan, 30 Kasım'da COMEX vadeli sözleşmelerinin sona ermesinin ardından piyasadaki pozisyonların yeniden şekillenebileceğini belirtti. Aralık ayında yatırımcıların uzun ve kısa pozisyonlarının nasıl değişeceğinin altının yönüne ilişkin daha net sinyaller verebileceğini ifade eden Ayabakan, Fed'in aralık ayındaki faiz kararının da kritik olduğunu söyledi. Özellikle 50 baz puanlık faiz artırımı ihtimalinin fiyatlamalar üzerindeki etkisinin yakından takip edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Gram altındaki hareketleri de değerlendiren Ayabakan, Türkiye'deki fiyatlamalarda dolar/TL kurunun etkisinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti. Gram altında 6 bin TL'nin altındaki seviyelerin uzun vadeli stratejik yatırım açısından değerlendirilebileceğini söyleyen Ayabakan, özellikle 5 bin 786 TL ve altındaki fiyatların altın biriktirmek isteyen yatırımcılar açısından dikkat çekici olabileceğini ifade etti. Ancak bu seviyelerin kısa vadeli kazanç beklentisiyle değerlendirilmemesi gerektiğinin altını çizen Ayabakan, gram altında yatırım vadesinin Ağustos 2027'ye kadar uzatılmasını önerdi. Ons altının 3.440 dolar seviyesindeki seyrinin gram altın beklentileri açısından da belirleyici olacağını kaydetti. Gümüş piyasasındaki sert düşüşü de değerlendiren Ayabakan, opsiyon piyasalarında uzun pozisyonların hızlı biçimde azaldığını söyledi. Yılbaşından bu yana gümüşte net uzun pozisyonların yüzde 22,3 gerilediğini belirten Ayabakan, bu tablonun satış baskısının devam edebileceğine işaret ettiğini ifade etti. Gümüşte daha önce 45,5 dolar seviyesinin önemine dikkat çektiğini hatırlatan Ayabakan, bu seviyenin altında kalıcılık sağlanmasının düşüşü derinleştirebileceğini söyledi. Teknik görünümde 38 ve 35 dolar seviyelerinin takip edilmesi gerektiğini belirten Ayabakan, 40 dolar seviyesinin de yatırımcılar açısından önemli bir eşik olduğunu vurguladı. Gümüşte yükseliş için 45,5 dolar şartı Gümüşün yeniden yükseliş ivmesi kazanabilmesi için 45,5 doların üzerine çıkması gerektiğini belirten Ayabakan, bu seviyenin aşılamaması halinde aşağı yönlü risklerin devam edebileceğini ifade etti. Fiyatların uzun vadeli birikim açısından değerlendirilebilecek bölgelere yaklaştığını ancak satış baskısının çok hızlı arttığını söyleyen Ayabakan, aylık ve yıllık göstergelerdeki değişimlerin de yakından izlenmesi gerektiğini kaydetti. Ayabakan'a göre 45,5 doların altında kalıcılık sağlanması durumunda 38 dolar seviyesi yeniden gündeme gelebilir. Bu nedenle gümüşte yatırım kararlarının yalnızca mevcut fiyatlara göre değil, fiyat hareketlerinin kalıcılığına göre değerlendirilmesi gerekiyor.