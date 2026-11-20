Hükümetin öncelikli programlarının uygulanmasında bakanlıklar arası koordinasyondan sorumlu Sengeh, başkent Freetown'da düzenlenen Batı Afrika Yatırım ve Entegrasyon Zirvesi (WAIIS 2026) kapsamında AA muhabirine Türkiye ile ilişkileri, ülkesinin yatırım reformlarını ve bölgesel ekonomik entegrasyon hedeflerini değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio yönetiminin Türkiye ile ilişkilere önem verdiğini belirten Sengeh, Türk yatırımlarının havalimanı, turizm ve madencilik gibi alanlara yayıldığını söyledi. Sengeh, Freetown Uluslararası Havalimanı'na yapılan 270 milyon dolarlık yatırımı, Julius Maada Bio Uluslararası Konferans Merkezi'ni ve 5 yıldızlı otel projelerini örnek gösterdi.

Sengeh, "Bütün bu alanlarda gördüğümüz şey, bunların yalnızca vaatlerden ibaret olmadığı. Yatırımlar yapılmış durumda. Bu tesisleri halihazırda kullanıyoruz." dedi.

David Moinina Sengeh, Sierra Leone'nin ilk İnovasyon Başsorumlusu olarak görev yaptığını ve Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretlerde teknoloji şirketleriyle temaslarda bulunduğunu da anlattı.

Antalya Diplomasi Forumu'nda havacılık ve insansız hava araçları alanlarında faaliyet gösteren Türk şirketlerinin temsilcileriyle görüştüğünü aktaran Sengeh, bu temasların karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımına katkı sağladığını söyledi.

Dijital dönüşümün ekonomik kalkınma ve rekabet gücü açısından giderek önem kazandığına işaret eden Sengeh, Sierra Leone'nin öncülük ettiği "veri elçilikleri" (data embassies) yaklaşımına değinerek, ülkelerin dijital altyapılarını paylaşabileceğini belirtti.

Sengeh, "Gelecek dijitalde. Halihazırda yaptığımız pek çok şey dijital ortamda gerçekleşiyor. Uzmanlığımızı, teknolojimizi ve altyapımızı paylaşabilmeliyiz. Dijital altyapının paylaşımı konusunda Türkiye gibi ülkelerle işbirliğimizi artırarak sürdüreceğiz." dedi.

BATI AFRİKA'DA ORTAK ŞİRKET KAYDI ÖNERİSİ

Sengeh, Sierra Leone'deki yabancı yatırımcıların izin, ruhsat ve vergi işlemlerini Ulusal Yatırım Kurulu bünyesinde tek noktadan yürütebildiğini dile getirdi.

Şirket kayıtlarını da çevrim içi ortama taşıdıklarını anlatan Sengeh, yeni sistemle yaklaşık 8 saatte şirket kurulabildiğini kaydetti.

Sengeh, Cumhurbaşkanı Bio'nun zirvede bu uygulamayı bölgesel düzeye taşımak için Batı Afrika ülkelerine ortak bir çevrim içi şirket kayıt sistemi önerdiğini aktardı.

Önerinin sınır ötesi yatırım ve ticareti kolaylaştırmayı amaçladığını belirten Sengeh, örneğin Liberya'da kayıtlı bir şirketin gerekli ücretleri ödeyerek Sierra Leone'de yeniden şirket kurmadan faaliyet gösterebileceğini sözlerine ekledi.