Veysel Karani Belde Belediye Başkanı Enes Cengiz ile Belediye Meclis Üyeleri Orhan Çimen, Halis Güntaç, Ali Söyüncü ve M. Baha Başak, yaptıkları ortak yazılı basın açıklamasıyla DEM Parti üyeliğinden istifa ettiklerini duyurdu. Hiçbir baskı veya yönlendirme altında kalmadan kendi özgür iradeleriyle bu kararı aldıklarını belirten Cengiz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün sizlerle önemli bir kararımızı paylaşmak istiyorum. Şahsım ve Belediye Meclis Üyelerimiz Orhan Çimen, Halis Güntaç, Ali Söyüncü ve M. Baha Başak olarak, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) üyeliğinden kendi hür irademizle istifa etmiş bulunuyoruz. Bu kararımızı özellikle belirtmek isterim ki hiçbir kişi, kurum veya çevrenin baskısı, yönlendirmesi ya da etkisi altında kalmadan, tamamen kendi özgür irademiz ve değerlendirmelerimiz doğrultusunda aldık. Bu kararın arkasında herhangi bir dış müdahale veya siyasi baskı bulunmamaktadır. Bundan sonraki süreçte şahsım ve belediye meclis üyelerimiz olarak bağımsız bir şekilde yolumuza devam edeceğiz.”