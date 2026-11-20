Gece yatmadan önce bir bardak suyun içerisine 1 tane ceviz içini suyun içerisine bırakın ve ağzını bir şeyle kapatın. Sabaha kadar bekletin sabah aç karnına hiç bir şey içmeden tüketin. Her gün mutlaka tazesini yapmayı ihmal etmeyin.

1. Sindirim Sistemini Düzenler

Özellikle günde 1 bardak içmek sindirim sistemini düzenlemektedir. Sindirim problemi olanlar kişiler ve sindirim desteği almak isteyenler düzenli olarak tüketmesi gerekir. Ceviz suyu içerisinde bulunan vitaminler ve yağ dengesi sindirimin çalışmasında yardımcı olmaktadır.

2.Kolesterolü Dengeler

Ayrıca ikinci olarak ve en bilinen ise kötü kolesterolü düşürdüğü bilinmektedir. Kolesterolü yüksek seviyeden düşmesine hatta dengede kalmasını sağlar. Hatta kalp sağlığını koruduğunu da bilinmektedir. Ve araştırmalara göre kalp krizi riskini de azaltır. Günde sadece aç karnına bir bardak içilmesi yeterlidir.

3.Tiroit Hastalığına İyi Gelir

Ceviz suyunun diğer bir faydası ise tiroit hastalığına da iyi gelmesidir. Tiroit bezinin az ya da çok çalışmasının normal seviyede çalışmasını sağlar. Düzenli olarak bu suyun içilmesi gerekir.

4. Cildi Güzelleştirir

hastalıklara yani mantar, sedef ve egzamaya iyi geldiği bilinmektedir. Ayrıca cildin daha aydınlık, güzel, parlak ve nemli olmasını sağlar. Hatta cildi nemsiz olanlar için ciddin nem dengesini düzenler.

5. Sinir Sistemini İyi Gelir

Sindirim sitemine iyi geldiği kadar sinir sistemine de iyi gelmektedir. Stres altında olanlar ve stresli bir yaşam sürenlerin kullanması önerilir. Sakinleştirici ve rahatlatıcı özelliği bulunduğu için sinir sistemini düzene sokmaya yardımcı olur.

6. Kilo ve Yağ Yakmayı Hızlandırır

En biline diğer özelliği ise kilo veremeye yardımcı olduğudur. Cevizin içerisinde bulunan yağ bilişenleri kilo vermeye yardımcıdır. Kilo vermek isteyenler sabah aç karnına bir bardak tüketmesi gerekir. Ayrıca sadece kilo vermede değil hızlı bir şekilde yağ yakılmasında rol oynamaktadır. Düzenli olarak yapan kişi kısa sürede hem yağlarından hem de kilolarından kurtulmaktadır.

7. Karaciğer Dostudur

İnsan vücudunun pek çok yerine faydasına olan ceviz suyunun karaciğeri güçlendirme özelliği de bulunmaktadır. Cevizde bulunan vitamin ve yağlar sayesinde karaciğer dostudur. Karaciğerin korunmasında ve güçlenmesinde destecidir. Ayrıca karaciğer hormonlarını dengelemektedir.

8. Kansere Karşı Korur

Tabii ki birçok faydası olurda kansere karşı faydası olmaz mı? Diğer özelliğinde bir tanesi de kansere karşı koruyucu oluşudur. İçerisinde bulunan yağlar ve vitaminler sayesinde kanseri önleme de yardımcıdır. Düzenli olarak tüketildiğinde kansere karşı kalkan görevi üstlenmektedir.

9. Kalbi Korur

Yukarda da bahsetmiştim kalp sağlığına büyük faydası bulunmaktadır. Kalbi korur ve kalp sağlığını artırır. Ayrıca kalp krizini de azalttığı bilinmektedir. Özellikle kalp damarlarını açıcı ve genişletici özelliği de vardır. Yani kalp dostudur desek yeridir. Düzenli olarak tüketen birinin kalp sağlığı iyi olur.

10. Saç Sağlığına İyi Gelir

Saç sağlığına faydası ise saçları daha güçlü ve daha parlak olmasını sağlamaktadır. Düzenli olarak ceviz ve kabuğunun suyuyla saçları yıkamak saçların daha sağlıklı olmasını sağlayacaktır.

11.Bebek İçin Faydası

Cevizin beyine iyi geldiği bilinmektedir. Suyu da beyinde oluşan alzheimer sağlığına da iyi gelmektedir. Düzenli olarak kullanan kişilerde bu hastalığın olmadığı ve daha geç olduğu bilinmektedir.

Gerek kendine başına gerekse yemek ve tatlılarda sıkça tercih edilen cevizin açıkta satıldığı koşullarda sağlığınızı tehdit eden aflatoksin riski taşıdığını biliyor musunuz? açıkta satılan cevizler zehre dönüşebilir.

Açıkta satılan ürünlerdeki ciddi mikrobiyolojik risklere dikkat çeken uzmanlar, ürünlerin açık olduğunda aynı zamanda her türlü mikrop ve küf bulaşmasına da açık olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: Aflatoksin maddesi uygun koşullarda kurutulmamış ve muhafaza edilmeyen, açıkta satılan kuru yemiş, baharat ve kuru meyvelerin üzerindeki gözle görülmeyen bir küflenme sonucunda ortaya çıkan son derece zehirli bir kimyasal maddedir. Uzmanlar, Beyin gelişimi için omega 3 yağ asitlerinden zengin kaynakların çocukların beslenmesinde mutlaka yer alması gerektiğine dikkat çekerken açıkta satılan cevizdeki aflatoksin riskine karşı tüketicilere tavsiyelerde bulundu.

"Satın aldığınız ürünün taze olduğuna emin olun. Tavsiye edilen tüketim tarihini bildiğiniz, el değmeden size ulaştığına emin olduğunuz, hijyenik koşullarda paketlenen güvendiğiniz ürünlere yönelin." Uzmanlar yetişkinlerin de kalp sağlığı için cevizi dengeli beslenme planlarına mutlaka eklemeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

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