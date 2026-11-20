İki imparatorluk arasındaki hem sürekliliğin hem de dönüşümün en görünür örneklerinden biri Ayasofya. Stanley, Ayasofya'nın yaklaşık bin yıl boyunca dünyanın en görkemli yapılarından biri olduğunu, bu nedenle yalnızca Ortodoks dünyasında değil, Müslüman dünyasında da tanındığını söylüyor. Küratör, Fatih Sultan Mehmet açısından İstanbul'un fethinin en büyük ganimetinin Ayasofya olduğunu belirtiyor. 1453'te şehrin Osmanlılar tarafından fethedilmesinin ardından yapı camiye dönüştürüldü ve Osmanlı başkentinin en önemli dini yapılarından biri haline geldi. Serginin ikinci bölümü, sanat ve mimarinin Bizans İstanbul'undaki dini hayatın merkezinde nasıl yer aldığını ele alıyor. Ayasofya başta olmak üzere Konstantinopolis'teki kiliselerin görsel kültürü; kutsal emanet mahfazaları, ikonalar, el yazmaları, mücevherler, metal eserler ve kumaşlar üzerinden anlatılıyor. 1453: Hem kopuş hem de yeniden doğuş Serginin üçüncü bölümü "A Capital Reborn", yani "Yeniden Doğan Başkent" başlığını taşıyor. Bu bölümde Osmanlı sarayının hem savaşta hem de barış döneminde iktidarını görsel ihtişam üzerinden nasıl sergilediği inceleniyor. İpek, değerli taşlar, fildişi, gümüş ve altından yapılmış eserlerin yanı sıra saray törenleri, askeri güç ve hükümdarın temsili de bu bölümün merkezinde yer alıyor. Bizans uzun yıllardır güç kaybettiği için bir yandan beklenebilecek bir şey Konstantinopolis'in düşmesi. Öte yandan asla fethedilemeyecek bir şehir gözüyle bakılıyor. Yani İstanbul'un yeniden doğuşuna giden süreç hem uzun zamana yayılmış hem de çok ani. Sergideki bu ani geçişle ilgili Stanley, "Sergiyi ilk planlamaya başladığımızda devamlılıkları daha belirgin biçimde göstermeye çalıştık. Ancak malzeme aslında bu hikâyeleri anlatmıyor. Bu nedenle asıl öne çıkan şey birbirleriyle oluşturdukları karşıtlık" diyor. Fatih'in Bellini portresi: Avrupa için de yenilikçi Osmanlı İstanbul'una geçişte serginin öne çıkan eserlerinden biri, Venedikli ressam Gentile Bellini'nin 1479'da yaptığı II. Mehmet portresi. V&A koleksiyonunda bulunan tablo, Fatih Sultan Mehmet'in Rönesans sanatıyla kurduğu ilişkinin en bilinen örneklerinden biri. Stanley, Fatih Sultan Mehmet'in yalnızca Avrupa'daki değil, Ortadoğu'daki teknolojik ve sanatsal gelişmelerle de yakından ilgilendiğini anlatıyor. Şehrin fethi sırasında büyük topların kullanılması ve gemilerin karadan Haliç'e indirilmesi, Stanley'ye göre bu yenilik arayışının askeri alandaki örnekleri. Bellini portresi ise aynı yaklaşımın sanattaki karşılığını gösteriyor. II. Mehmet'in iktidara geldiği dönemde yağlı boya Avrupa'da da görece yeni bir teknikti. Stanley, Avrupa'daki hükümdarların genellikle profilden resmedildiği bir dönemde Bellini'nin Sultan'ı izleyiciye dönük göstermesinin de yenilikçi olduğunu belirtiyor. Portre aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet'in imparatorluk hedefleriyle bağlantılı bir siyasi temsil aracı olarak ele alınıyor. Stanley, II. Mehmet'in "Yeni Roma" olarak nitelenen Konstantinopolis'i fethettikten sonra Eski Roma'yı da ele geçirmeyi hedeflediğini söylüyor. Öte yandan Stanley, portre yaptırmanın Müslüman hükümdarlar için alışılmadık bir durum olduğunu hatırlatıyor. Küratör, bu duruma örnek olarak sergide Chester Beatty Library'den getirilen, 18. yüzyılın ortalarında hazırlanmış bir el yazmasını gösteriyor. Eserde Osmanlı hükümdarlarının yüzlerinin çizilmediği, vücutlarının üzerinde güller bulunduğu görülüyor. Serginin son bölümü, imparatorların ve sarayın ötesine geçerek İstanbul'un gündelik yaşamına odaklanıyor. Kahvehaneler, hamamlar, giyim, müzik, ev eşyaları, dini hayat ve sahne sanatları üzerinden İstanbul'un farklı dillerin, inançların ve sanat geleneklerinin buluştuğu bir merkez olduğu anlatılıyor. Stanley, "İki dönem için elimizde bulunan malzemeler birbirinden çok farklı. Bizans dönemine ait gündelik objeler var ama sayıları çok fazla değil" diyerek bu bölümde Osmanlı gündelik yaşamına daha fazla yer verildiğini vurguluyor. Ancak Stanley, günümüze ulaşan eşyaların önemli bir bölümünün pahalı ve üst sınıflara ait olduğunu, bu nedenle sergide sıradan insanların yaşamını bütünüyle yansıtan bir anlatı kurmanın mümkün olmadığını söylüyor. Serginin "halkçı ya da popüler bir şehir anlatısı" olmadığını belirten küratör, buna rağmen saray çevresinin dışında yaşayanların giyim, eğlence ve sosyal etkinliklerine ilişkin bazı ipuçları sunduğunu ekliyor. Bu bölümde İstanbul'un geçmişteki sokak yaşamını yansıtan sokak satıcısı ve müzik sesleri de kullanılıyor. Stanley, İstanbul sokaklarında bir zamanlar duyduğu "Çay beyler, çay!" ve "Yoğurt, yoğurt!" seslerini örnek göstererek serginin ses tasarımına katkı sunduğunu belirtiyor. Burada Sadberk Hanım Müzesi'nden getirilen 18'inci ve 19'uncu yüzyıla ait kıyafetler de bulunuyor. Eserler arasında Osman Hamdi Bey'in ailesinden bir kişiye ait olduğu belirtilen, sarı ipekten yapılmış ve çiçek işlemeli bir üçetek entari de yer alıyor. "İki dünyayı bir araya getirdik" Sergide Avrupa ve Türkiye'deki müze ve koleksiyonlardan getirilen eserler yer alıyor. Bunlar arasında Bizans imparatorlarının Büyük Sarayı'ndan kalan 6'ncı yüzyıla ait mozaik parçaları da bulunuyor. Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi'nden ödünç alınan mozaikler, 1935'te arkeologlar tarafından bulunmalarından bu yana ilk kez İstanbul dışına çıkarıldı. Stanley, serginin amacını "Bu iki imparatorluğun hikâyelerini ve ortaya koydukları eşsiz sanatsal mirası bir araya getirerek Konstantinopolis ve İstanbul'u ayrı ayrı anlatılan öyküler olmaktan çıkarıp aynı sahnede buluşturduk" sözleriyle anlatıyor.