CHP’den AK Parti’ye geçen belediye başkanının dua ettirdiği anlar tekrar gündem oldu
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CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran'ın yemek duası yaptığı eski görüntüleri tekrar gündeme geldi. Caran'ın dua ettiği anlara sosyal medyada yorum yağdı.
CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran'ın geçmişte katıldığı yemekli bir organizasyonda yemek duası yaptığı görüntüler yeniden gündeme geldi.
TEBRİK YAĞDI
Videonun altına "Ne güzel dua ediyor", "Tebrik ederim, çok güzel okuyor", "Ağzına, yüreğine sağlık", "Tebrik ediyorum" şeklinde yorumlar yapıldı.