Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmek amacıyla sürdürülen diplomatik temaslarda, Ukrayna'nın geleceğini yakından ilgilendiren iki ayrı senaryonun masaya yatırıldığı bildirildi.

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve özel temsilcisi Jared Kushner, kapalı kapılar ardında gerçekleştirilen barış görüşmelerinde toprak karşılığında NATO üyeliği formülünü gündeme taşıdı.

Trump'ın kamuoyuna yönelik açıklamalarında Ukrayna'nın NATO üyeliğine karşı çıkmasına rağmen Kushner ve ABD Barış Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un son görüşmelerde bu seçeneği sık sık dile getirdiği aktarıldı.

ABD'nin masasında iki ayrı senaryo var

Kushner ve Witkoff'un geçen hafta Dublin'de Zelenskiy ile gerçekleştirdiği toplantıda da ele alındığı belirtilen iki senaryonun ayrıntıları şöyle:

Birinci senaryo: Ukrayna'nın Donbas bölgesinin kontrolünü Rusya'ya bırakması karşılığında NATO üyeliğinin sağlanması.

İkinci senaryo: Donbas'ın Ukrayna'nın kontrolünde kalması, çatışmaların durdurulması ve Kiev yönetimine ABD ile Avrupa ülkelerinin taraf olacağı bir anlaşmayla güvenlik garantileri verilmesi.

Zelenskiy halka gitmeye hazırlanıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada müzakerelerde gündeme gelen yeni teklife ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"ABD'liler şu soruyu gündeme getirdiler: 'Ukrayna NATO'ya katılırsa ne olur? Ukrayna Donbas'tan çekilir mi?' Bu soru ilk kez gündeme getirildi."

Kiev yönetiminin toprak vermeye sıcak bakmadığını yineleyen Zelenskiy, kapsamlı bir anlaşmanın sağlanması halinde konuyu referanduma götürebileceğini belirtti.

Zelenskiy, böyle bir anlaşmanın güvenlik garantilerinin yanı sıra güçlü ve yeterli finansmana sahip bir Ukrayna ordusunu ve ülkenin yeniden inşası için gerekli mali desteği de kapsaması gerektiğini ifade etti.