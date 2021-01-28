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Teknoloji Jeff Bezos ve Elon Musk'ın uzay savaşı
Teknoloji

Jeff Bezos ve Elon Musk'ın uzay savaşı

Amazon, SpaceX'in Starlink projesi için Federal İletişim Komisyonu'ndan talep ettiği uyduların daha düşük irtifaya yerleştirilmesi talebine rekabete aykırı olduğu gerekçesiyla karşı çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 01:21:00 -
Jeff Bezos ve Elon Musk'ın uzay savaşı

SpaceX CEO'su Elon Musk'ın Federal İletişim Komisyonu'ndan Starlink uyduları için daha düşük irtifa izni istemesi, Amazon şirketini rahatsız etti. Jeff Bezos'un şirketi Amazon, Elon Musk'ın talebinin diğer uydulara müdahale edeceğini savunarak karşı çıkan şirketler arasında yer aldı.

CNBC tarafından yapılan habere göre Amazon'dan yapılan açıklamada, SpaceX tarafından talep edilen değişikliğin uydu sistemleri için yapılan rekabeti engellemek adına istendiği belirtildi. Ayrıca açıklamada, eğer bunu başarabilirse rekabeti bozmanın SpaceX'in çıkarına olacağı ancak halkın çıkarına olmayacağı da öne sürüldü.

Amazon'un hızlı internet için tasarladığı proje "Kuiper Projesi" olarak isimlendiriliyor. Starlink projesinde olduğu gibi bu projede de Dünya'nın alçak yörüngesine yerleştirilen çok sayıda uydu ile hızlı internet sağlamak hedefleniyor.

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