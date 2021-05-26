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Ekonomi Jeff Bezos kritik kararı duyurdu
Ekonomi

Jeff Bezos kritik kararı duyurdu

ABD'nin e-ticaret devi Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos, üst yöneticilik (CEO) görevini 5 Temmuz'da Andy Jassy'e bırakacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 23:08:00 -
Jeff Bezos kritik kararı duyurdu

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Amazon'un hissedarlar toplantısında, Amazon'un 5 Temmuz 1994'te kurulduğunu hatırlatarak kendisi için önemli olan bu tarihi, özellikle seçtiklerini bildirdi.

ABD'li e-ticaret devi Amazon, 2 Şubat'ta, Bezos'un görevinden bu yılın üçüncü çeyreğinde ayrılacağını duyurmuştu.

Şirketin açıklamasında, Bezos'un Amazon'un yönetim kurulu başkanı olarak kalmaya devam edeceği, şirketin üst yöneticiliğine Andy Jassy'nin geleceği aktarılmıştı.

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