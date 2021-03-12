Jason Statham'dan Türkiye açıklaması: Övgüler yağdırdı

Five Eyes filminin çekimleri için Antalya'ya gelen dünya ünlü İngiliz aktör Jason Statham, ülkeden ayrılmadan önce kaldığı otelin yönetim kurulu başkanı Ali Şafak Öztürk ile bir araya geldi.

'Türkiye ve Türk insanı beni çok etkiledi'

Öztürk ile görüşmesinde Türkiye'yi çok sevdiğini dile getiren Statham, "Türkiye çok güzel bir ülke, Türk kültürü ve Antalya şehri beni çok etkiledi. Türk misafirperverliğini hiç unutmayacağım. En kısa sürede ailemle birlikte Antalya'ya tatile geleceğim. Ayrıca Hollywood'daki diğer sanatçı arkadaşlarıma da Antalya ve Türkiye'den bahsedeceğim. Onların da benim gibi Türkiye'de film çekmelerini isteyeceğim. 2 ay boyunca Türkiye ve Türk insanı beni çok etkiledi" diye konuştu. Öztürk ise "Statham'ı 2 ay boyunca ağırlamaktan çok mutlu olduk. Kendisini ve ailesini tatil için davet ettik" dedi.

1.8 milyarlık platoda çekimler yapıldı

Ünlü yönetmen Guy Ritchie ve İngiliz aktör Jason Statham'ın bir araya geldiği 'Five Eyes' filminin çekimlerine, 21 Ocak'ta Antalya'da başlandı. 1.8 milyar TL'ye inşa edilen ve dev bir film platosuna dönüşen Expo alanında başlayan çekimler, tarihi semt Kaleiçi ile Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti.