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Spor Jason Denayer'in yeni adresi belli oldu
Spor

Jason Denayer'in yeni adresi belli oldu

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Shabab Al-Ahli'nin Belçikalı stoper Jason Denayer ile anlaşma aşamasında olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-26 19:28:00 -
Jason Denayer'in yeni adresi belli oldu

Fransız ekibi Lyon ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından henüz bir takımla anlaşmayan ve bonservisi elinde bulunan Jason Denayer'in yeni adresi belli oluyor.

Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre Birleşik Arap Emirlikleri'nden Shabab Al-Ahli, bonservisi elinde bulunan Jason Denayer'in transferini tamamlamaya çok yakın. Kulüp kaynakları da bu bilgiyi doğruladı.

Belçikalı stoperin önümüzdeki saatlerde transferinin son detaylarını görüşmek ve resmi sözleşmeye imza atmak için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmesi bekleniyor.

Galatasaray ve Beşiktaş iddiaları

Lyon'dan ayrılmasının ardından Denayer'in ismi ülkemizden Galatasaray ve Beşiktaş ile anılırken, transfer dönemi kapanmadan önce Siyah-Beyazlı ekibin savunma oyuncusu ile anlaşma sağlayamadığı haberleri gündeme gelmişti.

Kariyerinde 2 farklı dönemde kiralık olarak Galatasaray forması giyen tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz sezon Lyon'da 21 maçta görev yapmış ve 3 kez fileleri havalandırmayı başarmıştı.

Fanatik

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