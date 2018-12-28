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Japonya'nın hamlesi ABD'yi vuracak!

Japonya'nın Amerika Birleşik Devletleri dışındaki ülkelere uygulayacağı gümrük tarifelerinden ABD'nin büyük ölçüde zarar görmesi bekleniyor.

28 Aralık 2018 Cuma 15:22
Japonya'nın hamlesi ABD'yi vuracak!

Trump yönetimi geçen yıl, aralarında Avustralya, Kanada, Şili ve Yeni Zelanda´nın da bulunduğu Trans-Pacific Ortaklığı'ndan (TPP) çıkmıştı.

Bu ortaklığın içindeki ülkeler, ABD´nin tarım ürünleri ihracatında en büyük rakipleri olarak biliniyor. The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, Japonya 1 Şubat'tan geçerli olmak üzere, ABD´nin ayrıldığı TPP ortaklığındaki ülkelere uyguladığı gümrük vergilerinde büyük indirime gidecek.

Tokyo yönetimi, bunun yerine 28 Avrupa ülkesinin dahil olduğu Avrupa Birliği - Japon Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın (EPA) kurallarını uygulacak. Bu hamleyle ABD, Japonya gibi çok büyük bir ihracat pazarını kaybedecek.

Gazete, Japonya´nın Çin gibi Trump ile gümrük tarifeleri savaşına girmediğini, bunun yerine ABD dışındaki ithalat yaptığı ülkelerin sayısını artırma yoluna gittiğini yazdı. ABD Tarım Bakanlığı'nın geçen Mayıs ayında hazırladığı raporda, Japonya´nın uygulayacağı yeni serbest ticaretin, ABD´nin Japonya'nın ithalatındaki payını büyük oranda düşüreceği ve bunun da ABD'li tarım ürünü ihracatçıların kazancını azaltacağı uyarısı yapılmıştı.

Japonya, 2017 yılında yaptığı 11.9 milyar dolarlık tarım ürünü ithalatıyla, ABD'nin dördüncü en büyük pazarı konumundaydı.

ABD Et İhracatı Federasyonu, Japonya'nın yeni ticaret anlaşmaları nedeniyle, bu ülkeye yapılan et ürünleri ihracatında beş yıl içinde 1 milyar dolarlık kayıp öngörüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 15:22
  1. ABD Et İhracatı Federasyonu
  2. Japonya
  3. ABD
  4. Trump
  5. Trans-Pacific Ortaklığı

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