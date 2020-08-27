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Dünya Japonya'dan koronavirüs tedavisi için yeni yöntem
Dünya

Japonya'dan koronavirüs tedavisi için yeni yöntem

Japonya’da bilim insanları, düşük seviyede ozon konsantrasyonunun koronavirüs partiküllerini etkisiz hale getirdiğini bu nedenle hastanelerde kullanılabileceğini belirttiler.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 06:12:00 - 2020-08-27 06:15:10
Japonya'dan koronavirüs tedavisi için yeni yöntem

Japon medyasındaki haberlere göre, Fujita Sağlık Üniversitesi araştırmacıları, ozon gazının insan sağlığı için zararsız kabul edilen milyonda 0,1 ya da 0,05 seviyesindeki kulanımının virüsü yok ettiğini kanıtladıklarını ilan etti.

Koronavirüs numunesinin yer aldığı sızdırmaz bir odada ozon jeneratörü kullanılarak yapılan deneyde, 10 saat boyunca düşük düzey ozon konsantrasyonu verildiğini virüsün yüzde 90 oranında azaldığı belirtildi.

Akademisyen Murata Takayuki, hastanelerin koronavirüsten temizlenmesenide düşük konsantrasyonlu ozon tedavisinin potansiyel bir yöntem sağlayacağını açıkladı.

Bazı hastanelere ozon jeneratörleri koyuldu

Takayuki, virüs bulaşan insanlarda bile bu yöntemin virüsün azaltımını sağlayacağını belirterek, bazı hastanelere ozon jeneratörleri koyulduğunu belirtti. Başka bilim insanları birçok mikrobu öldüren ozona şüpheli bakmaya devam ediyor.

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