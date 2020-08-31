Japonya'da uçan arabanın deneme uçuşu yapıldı

Heyecanla beklenen uçan otomobile bir adım daha yaklaşıldı.

Uçan otomobil projelerinin yürütücülerinden olan Japon SkyDrive isimli şirket bir yolcu taşıyan aracın deneme uçuşunu yaptı. Associated Press'in haberine göre; ağustos başında gerçekleştirilen deneme uçuşunun görüntüleri cuma günü gazeteciler ile paylaşıldı.

Independent'in haberine göre; paylaşılan video görüntülerinde aracın yerden 1-2 metre yükseldiği, ağla kaplı bir alanda 4 dakika süresince havada kaldığı görülüyor.

Ne zaman hayata geçirilecek?

Şirketin uçan otomobil girişiminin yöneticisi Tomohiro Fukuzawa, projenin 2023 yılında hayata geçirilmesini ümit ettiğini fakat önce aracı güvenli hale getirmenin önem teşkil ettiğini ifade etti.

Fukuzawa dünyada devam eden 100'den fazla uçan otomobil projesi arasından sadece çok azının araca bir kişi bindirebildiğini, çok sayıda kişinin ise buna binmeyi isteyeceğini ve güvende hissetmesini umduğunu söyledi.

Aracın havada 5 ile 10 dakika arasında kalabildiğini belirten Fukuzawa, ancak yarım saat havada kalacak şekilde geliştirildiği takdirde Çin gibi diğer ülkelere de gönderim yapma potansiyeli taşıdığını bildirdi.

Elektrikli dikey kalkış ve iniş yapan (eVTOL) araçlar, helikopter veya uçakların aksine prensipte kişisel seyahat için daha kolay bir yol olarak görülüyor.

Otomatik uçabilecek olan bu araçlar, pilot kiralamanın maliyetinden ve havalimanı trafiğinden insanları kurtaracak. Fakat araçların ticarileşmesi önündeki muhtemel engeller arasında pil ömrü, hava trafiği kontrolü ve altyapının bulunduğu belirtiliyor.

Gönüllü proje olarak başlayan şirket, aralarında Panasonic, Toyota ve Namco'nun bulunduğu büyük şirketlerden fon almayı başarmıştı.

Proje kısa süre önce de Japonya Kalkınma Bankası'nınkinin de bulunduğu 37 milyon dolarlık yeni bir fon elde etmişti.