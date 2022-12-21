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Dünya Japonya’da şiddetli kar yağışı: 3 ölü 10 yaralı
Dünya

Japonya’da şiddetli kar yağışı: 3 ölü 10 yaralı

Japonya’da hafta sonundan itibaren Niigata eyaleti başta olmak üzere ülkenin bazı kesimlerinde etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-21 19:52:00 -
Japonya’da şiddetli kar yağışı: 3 ölü 10 yaralı

Japonya'da Niigata eyaleti başta olmak üzere Yamagata ve Aomori eyaletlerinde cumartesiden bu yana şiddetli kar yağışı etkili oluyor.

Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı, şiddetli kar yağışı ve kar küreme çalışmaları sırasında meydana gelen kazalar nedeniyle en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Niigata eyaletinde yaşayan 85 yaşındaki yaşlı adamın karı temizlerken bir hendeğe düşerek yaşamını yitirdiği bildirilirken, Hokkaido eyaletinde yaşayan 63 yaşındaki yaşlı kadının ise kar yığınından çıkmaya çalışan 2 kamyon arasında kalarak hayatını kaybettiği duyuruldu. Akita eyaleti sakini 73 yaşındaki yaşlı bir adamın ise kar kürerken çatıdan düşerek hayatını kaybettiği aktarıldı.

Farklı bölgelerden en az 10 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada çoğu Niigata'da olmak üzere10 bini aşkın haneye bu sabah itibariyle elektrik sağlanamadığı bildirildi.

Öte yandan, teslimatta yaşanan aksamalar nedeniyle bazı market zincirlerine ürün tedarik edilemediği için rafların boş kaldığı görüldü.

Kar etkisini sürdürecek

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Japon Denizi'nin kıyı bölgelerinde perşembe gününden pazara kadar yeni bir soğuk hava dalgası ve şiddetli kar yağışının etkili olacağını duyurdu.

Yetkililer, vatandaşlara ulaşım hatları ve tedarik zincirlerinde yaşanabilecek aksamalara karşı hazırlıklı olma çağrısında bulundu.

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