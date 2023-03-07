  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Zafer Şahin böyle tepki gösterdi: Güçlendirilmiş cumhurbaşkanı yardımcılığı sistemi bu

AK Parti'den Saadet Partisi'ne sert tepki: Tarihi bir utanç

Zelenski Başkomutanlık Karargahında birden toplantı yaptı! Bahmut'taki tüm durumu görüştü: Stratejik açıklaması

Sosyal medyayı salladı: Akşener döndüğüne bin pişman!

Kılıçdaroğlu konuşurken Akşener'in yüz ifadesi dikkat çekti

HDP tarafını seçti! Canlı yayında Kılıçdaroğlu açıklaması

'Tüm partilerin Kılıçdaroğlu için canla başla çalışacağını sanmıyorum' dedi! Habertürk yazarından flaş sözler: Sabah oluşan hava birden bozuldu

6'lı Masa toplantısı sonrası 12 maddelik açıklama

Masaya oturdu, bu kez de sofradan mı kalktı? Hande Fırat açıkladı: Meral Akşener yemeğe katılmadı

Çürük masanın adayı olan KK'den ilk açıklama
Ekonomi Japonya'da reel ücretlerdeki düşüş 9 yılın zirvesinde
Ekonomi

Japonya'da reel ücretlerdeki düşüş 9 yılın zirvesinde

Japonya'da enflasyondan arındırılmış reel ücretler ocak ayında yaklaşık 9 yılın en hızlı düşüşünü kaydetti.

Yeniakit Publisher
2023-03-07 09:16:00 -
Japonya'da reel ücretlerdeki düşüş 9 yılın zirvesinde

Japonya Merkez Bankası(BoJ) yetkililerinin, aşırı gevşek para politikasını geri ölçeklendirmek için yüzde 2 enflasyonla birlikte ücret artışlarının şart olduğuna işaret etmesi nedeniyle, piyasalar ücret artışlarını yakından takip ediyorlar.

Japonya Çalışma Bakanlığı verilerine göre, enflasyondan arındırılmış reel ücretler, ocak ayında bir önceki yıla göre yüzde 4,1 geriledi. Böylece 2014 yılı mayıs ayından bu yana görülen en büyük düşüş yaşandı.

Analistler enflasyona göre ayarlanmış reel ücretlerin muhtemelen dipe vurduğunu düşünüyorlar.

Verilere göre, toplam nakit kazanç veya nominal ücretler, ocak ayında yıllık yüzde 0,8'lik bir artış kaydetti. Bu oran, bir defaya mahsus güçlü kış ikramiyelerinin genel maaşları artırdığı aralık ayındaki revize edilmiş yüzde 4,1'lik artışın çok altında kaldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Irak'ta alkol yasağı kararı alındı! 7 yıl sonra yürürlüğe girdi: Muhalefetten tepki çıkışı, dikkat çeken sözler
Dünya

Irak'ta alkol yasağı kararı alındı! 7 yıl sonra yürürlüğe girdi: Muhalefetten tepki çıkışı, dikkat çeken sözler

Irak'ta 2016 yılında kabul edilen ancak cumartesi günü uygulama giren alkollü içecek ithalatı ve satışı yasağına ülkedeki Hristiyan siyasetç..
Mars’ta hayat olduğuna dair yeni veri paylaşıldı! İşte o fotoğraf
Teknoloji

Mars’ta hayat olduğuna dair yeni veri paylaşıldı! İşte o fotoğraf

Bilim insanları Mars’ta bir zamanlar hayat olduğuna dair yeni kanıtları duyurdu. Araştırmacılar kızıl gezegende bugün hala yaşamın var olduğ..
Akşener'in masaya geri dönüşünün ardından Fatih Portakal'dan muhalefete tepki: Bu kafayla giderlerse umudum yok
Gündem

Akşener'in masaya geri dönüşünün ardından Fatih Portakal'dan muhalefete tepki: Bu kafayla giderlerse umudum yok

Muhalefete yakınlığıyla bilinen Fatih Portakal, 'Noter Masası'na geri dönen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ve kaç kişilik olduğu bi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23