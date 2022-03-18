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Dünya Japonya’da batan teknede 3 kişi öldü
Dünya

Japonya’da batan teknede 3 kişi öldü

Japonya'nın kuzeydoğusunda balıkçı teknesinin devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-03-18 07:44:00 -
Japonya’da batan teknede 3 kişi öldü

Pasifik Okyanusu'na kıyı İwate eyaleti açıklarında 2,9 tonluk balıkçı teknesi "The Chiyo Maru" alabora oldu.

Kamaişi Sahil Güvenliği, ters dönen teknedeki 3 kişinin boğularak yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Ölenler arasında İwate Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Goto Tomoaki'nin de bulunduğu kaydedildi.

Limana çekilen teknenin, kıyı eyaleti açıklarında, deniz ürünlerine yönelik araştırma gezisi yaptığı bildirildi.

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