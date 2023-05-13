Japonya Merkez Bankası'ndan G-7'ye faiz artırımı uyarısı

Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda yaptığı açıklamada, G-7 ülkelerinden birçok merkez bankası başkanının, geçmiş faiz oranlarındaki artışların etkisinin henüz tam olarak ortaya çıkmadığını hissettiklerini söyledi.

Ueda ve Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, Japonya’nın Niigata’da Cumartesi günü sona eren bu yılki G7 finans liderleri toplantısına başkanlık etmesi nedeniyle düzenlediği basın toplantısında konuştu

Toplantıdan sonra düzenlediği basın toplantısında Ueda, “Katılımcılar, geçmişteki faiz artırımlarının ekonomileri ve enflasyon üzerindeki etkisinin henüz tam olarak ortaya çıkmadığı ve daha ileride görünmeye başlayabileceği anlayışını paylaşıyor gibi görünüyor” dedi.

Birçoğu, bu noktayı göz önünde bulundurarak para politikasına rehberlik etmek istediklerini söyledi” diyen Ueda, Japonya’ya dönerek G7′deki muadillerine ekonominin toparlandığını, ancak şu anda yüzde 3′ün üzerinde olan tüketici enflasyonunun Mart 2024′te sona erecek olan mevcut mali yılın ortasına doğru yavaşlamaya başlayacağını söyledi.

Ueda, “G7 toplantısında Japonya’nın BOJ’un yüzde 2′lik enflasyon hedefine sürdürülebilir ve istikrarlı bir şekilde ulaşmak için aşırı gevşek para politikasını sürdürdüğünü söyledim” dedi.

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