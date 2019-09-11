Japonya, kargo mekiğinin fırlatılışını yangın nedeniyle erteledi

ANKARA (AA) - Japonya, Uluslararası Uzay İstasyonuna (UUİ) ikmal malzemeleri taşıması planlanan "Kounotori 8" kargo mekiğinin fırlatılışını roket platformunda çıkan yangın nedeniyle erteledi. Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Japon Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), ülkenin güneybatısındaki Tanegaşima Uzay Merkezi'nden sabah saatlerinde H-2B roketiyle uzaya gönderilmesi planlanan mekiğin fırlatılışının, gece roket platformunda meydana gelen yangın nedeniyle ertelendiğini açıkladı. Açıklamada yangının fırlatış sırasında roketten çıkan alevlerin egzoz gazlarının tahliyesini sağlayan hava boşluğunda meydana geldiği kaydedildi. Roketin üreticisi Mitsibushi Ağır Sanayi Şirketi, yangın nedeniyle rokette bir hasar olup olmadığının anlaşılması için fırlatışın ertelenmesini talep etti. Yangının roketteki bir yakıt sızıntısından kaynaklanıp kaynaklanmadığı araştırılıyor. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Rusya Federal Uzay Ajansı (Rocosmos), Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansının (CSA) ortak projesi Uluslarararası Uzay İstasyonunda farklı ülkelerden astronot ve kozmonotlardan oluşan 6 kişilik mürettebat dönüşümlü görev yapıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.