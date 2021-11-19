Japonya iş birliğinde kadınlara iş imkanı

Son teknoloji makine ve ekipmanlarla donatılan ve Japonya Büyükelçiliği ve Fatsa Belediyesi iş birliği ile Fatsa Halk Eğitim Merkezi'nde hayata geçirilen Mesleki Eğitim Atölyesi’nde İş Kurumu İl Müdürü İsa Kaymak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya ve İş Kurumu İlçe Müdürü Mehmet Cem Kuru ile ziyaret eden Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “Yıllık 250 kadınımıza iş imkanı sağlayacak olan atölyemizin şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” denildi.



Türkiye’de 730’dan fazla proje başvurusu içerisinden titizlikle yapılan incelemeler sonucunda Fatsa Belediyesi’nin projesinin hibe desteği almaya hak kazanan 10 proje arasında yer aldığını belirten Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “Uygulanacak olan proje aynı zamanda Fatsa Belediyesi tarihinde ilk uluslararası hibe destekli proje özelliği taşıyor. Kurulum çalışmalarını tamamlamış bulunuyoruz. Proje sayesinde yıllık 250 işsiz kadınımıza iş imkanı sunacağız. Hiçbir iş deneyimi olmayan, meslek edinememiş, meslek edinmede geç kalmış kişiler için ‘iş garantili’ fırsat oluşturmuş olacağız. Özellikle pandemi döneminde Hükümetimizin başlatmış olduğu istihdam seferberliğine güçlü bir katkı sağlayacak olan ‘Fatsa Kadınlar için Mesleki Eğitim Merkezi Projesi’ ile Karadeniz’in en büyük ve en fazla kişinin istihdam edildiği Organize Sanayi Bölgesi olma yolunda gücümüze güç katacağız. Türkiye Japon Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki’ye, Diplomat ve Japon Büyükelçiliği Ekonomi Bölümü İkinci Katibi Akifumi Doma’ya, proje koordinatörümüze, emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.