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Dünya Japonya, Güney Sudan'daki askerlerinin görev süresini uzattı
Dünya

Japonya, Güney Sudan'daki askerlerinin görev süresini uzattı

Japonya, Orta Afrika ülkesi Güney Sudan'da Birleşmiş Milletler Barış Gücü'ndeki (UNMISS) askerlerinin görev süresini uzattı.

Yeniakit Publisher
2022-05-20 06:59:00 -
Japonya, Güney Sudan'daki askerlerinin görev süresini uzattı

Kişida Fumio kabinesi, Cuba'da görev yapan UNMISS bünyesindeki Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personelinin 31 Mayıs'ta sona erecek görev sürelerini 1 yıl uzatma kararı aldı.

Barış gücü birliklerinde, 1947'de yürürlüğe giren "pasifist anayasası" doğrultusunda görev alan SDF, Kasım 2011'den beri UNMISS'ye personel sağlıyor.

UNMISS bünyesindeki SDF personeli lojistik, veri işleme, mühendislik dahil muharebe kapsamının dışındaki faaliyetlerde görev alıyor.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, kararın "Orta Afrika ülkesinin barış sürecinin ilerleyişine katkı sunma amacı taşıdığı" vurgulandı.

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