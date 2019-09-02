0553 313 94 23

Japonlar Türk şirketleriyle Afrika yatırımına hevesli

Türk şirketlerinin Afrika’da edindikleri tecrübeler bölgeye yatırım yapmayı planlayan Japonya’nın dikkatini çekiyor.

02 Eylül 2019 Pazartesi 11:38
Japonlar Türk şirketleriyle Afrika yatırımına hevesli

Türk şirketlerinin Afrika’da edindikleri tecrübeler bölgeye yatırım yapmayı planlayan Japonya’nın dikkatini çekiyor.Japonlar, Türk şirketlerinin rehberliklerini önemsiyor.Japonya Başbakanı Sinzo Abe ile de temasta bulunan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “Japonların gözü Afrika’da, ama şirketlerin tek başına girme konusunda tereddütleri var. Türk şirketlerle bölgede yatırım konusunda hevesliler” dedi.



Türkiye’nin global demir çelik üreticisi Tosyalı, bu yıl Japonya Yokohama’da düzenlenen Afrika Uluslararası Konferansı’na (TICAD7) katıldı.Tosyalı, birçok devlet başkanından yatırım için resmi davet aldı. Japonya Başbakanı Sinzo Abe ile de temasta bulunan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “Japon şirketlerinin gözü Afrika pazarında; ama tek başlarına girme konusunda tereddütleri var. Bizim Osmaniye’de Toyo Kohan ile ortaklık modelimizin başarısı, Japon şirketlerini özellikle Afrika’da Türk şirketleriyle birlikte iş yapmaya cesaretlendiriyor” dedi.



Tosyalı, TICAD7 kapsamında ayrıca, Japonya merkezli deniz taşımacılığı şirketi Mitsui OSK Lines (MOL) ile önemli bir stratejik işbirliği anlaşmasına da imza attı. İmza töreni, Tokyo’daki Türk Büyükelçiliğinde, Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan’ın katıldığı bir resepsiyonla gerçekleştirildi. Dünyanın önde gelen deniz taşımacılığı şirketleri arasında yer alan MOL ile Tosyalı, bu işbirliği anlaşması kapsamında, Türkiye ve yurtdışındaki üretim ağlarında, hammadde ve çelik ürünlerinin taşınmasında birlikte hareket etme fırsatlarını değerlendirecek.



“Lojistik yatırım fırsatlarını da gözetleyeceğiz”


MOL ile Tosyalı, bu işbirliği anlaşması kapsamında, Türkiye ve yurtdışındaki üretim ağlarında, hammadde ve çelik ürünlerinin taşınmasında birlikte hareket etme fırsatlarını değerlendirecek. Yine bu kapsamda ayrıca, Tosyalı Holding tarafından geliştirilen limanların büyütülmesinde birlikte hareket etme fırsatları gözlemlenecek; MOL’un bilgi birikimi ve deneyimden faydalanılacak.



Tosyalı’nın İskenderun’da biri yatırım aşamasında, diğeri faaliyette olan iki limanı bulunuyor. Türkiye’de üretilen demir çeliğin yüzde 40’ının İskenderun ve Osmaniye bölgesinde olduğunu belirten Tosyalı, “Cezayir’de de bir limanımız devreye girmek üzere. Yatırım yaptığımız diğer ülkelerde de liman yatırımlarımız arazilerimiz olacak. Bu nedenle deniz aşırı taşımacılıkta, MOL’un gücü ve bizim üretim kapasitemizin önemli bir sinerji oluşturacağından şüphemiz bulunmuyor” dedi.



Fuat Tosyalı, “Türkiye’nin dış ticaretinin çok önemli bir kısmı deniz yoluyla gerçekleşiyor. Bu da, liman yatırımlarının ve taşımacılığın önemini açık biçimde ortaya koyuyor. Bu açıdan değerlendirildiğinde, bu işbirliği anlaşmasının ülkemiz ekonomisi açısından da önemi ortadadır” diye vurguladı. Tosyalı sözlerine şöyle devam etti:


“Biz çelik üreticisiyiz; işimiz gereği çok büyük oranlarda lojistik hacmimiz var. Siz Tosyalı’nın sadece nihai ürününü görüyorsunuz; ama maden ve hammadde işin içine girdiğinde, bu üretim kapasitesinin yaklaşık 3 katı kadar bir hacimden bahsediyoruz. Sadece 2018’de 10 milyon tonluk bir hacimden söz ediyoruz. Bu imkanları daha ileri taşıyacak ve bu sektördeki yeni iş fırsatlarını ortaya koyacak bir noktaya geliyoruz. MOL’un deniz taşımacılığı alanındaki büyüklüğü, kapasitesi ve bilgi birikimi, gerek Türkiye’de gerekse yatırım yaptığımız coğrafyalarda farklı işbirliği imkanları doğurdu. MOL ile yaptığımız bu stratejik işbirliği anlaşması kapsamında ayrıca, lojistik alanında ortak yatırım fırsatlarını da değerlendireceğiz”



Cezayir’den girdi; Senegal’le devam ediyor


Dünyanın üç farklı kıtasında, 20’nin üzerinde tesisle üretim yapan Tosyalı Holding’in Cezayir’deki başarısının diğer Afrika ülkelerini de heyecanlandırdığını vurgulayan Fuat Tosyalı, “Tosyalı Algerie’nin ardından Senegal’deki yatırımla Afrika’da yola devam ediyoruz. Bu yatırımın bölge için yeni bir kırılma noktası olacağını söyleyebilirim. Burada özel bir ekonomi bölgesi oluşturmak için hazırlıklarımızı tamamladık. ‘Tosyalı Ekonomi Bölgesi’ (Tosyalı Economic Zone) olarak adlandırılan bu projenin kararnamesi çıktı. Artık düğmeye basıldı” ifadelerini kullandı.



Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’nde bunun ilk örneğini yaşadıklarını ifade eden Tosyalı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim oluşturduğumuz cazibe bu. Tosyalı’nın yatırım yaptığı yerlerde, KOBİ ve girişimci kümelenmesi oluşuyor. OOSB’ye ilk yatırıma başladığımızda, bölgede başka hiçbir çelik firması bulunmazken, şimdi aynı bölgede 50’yi aşkın şirket yer alıyor. Bunlardan birçoğu bize ürün ve hammadde sağlıyor; bazıları ürünlerimizin ihracatını gerçekleştiriyor. Aynı durum Cezayir’de de oluştu; şimdi bunun bir benzeri Senegal’de yaşanacak.”



Sırada Batı Afrika’daki diğer ülkeler var


“Bu konferansta daha açık gördük ki, ortaya koyduğumuz iş modelimiz Afrika ülkelerinin hükümetlerinin yanı sıra Japon şirketlerinin de bölgede ortak yatırım iştahlarını kabartıyor” diyen Tosyalı, “Cezayir yatırımımıza ilk başladığımızda, Türk ve Cezayir hava yolları şirketlerinin bölgeye haftada sadece 5 seferi bulunuyordu. Şimdi günde 7’den, haftada 50’den fazla uçuş gerçekleşiyor. Tosyalı’nın yatırım yaptığı tüm bölgelerde olduğu gibi, Cezayir’de de büyük bir KOBİ kümelenmesi oluşmuş durumda. Bu durum, sadece son birkaç yıl içinde, 1000’in üzerinde Türk şirketinin bugün Cezayir’de fiili yatırımcıya dönüşmesini sağladı. Bunu gören diğer ülke başkanları, ülkelerine yatırım yapmamız için bize resmi davetlerde bulunuyor” diye konuştu.



Tosyalı, gelen tüm yatırım tekliflerinin titizlikle değerlendirildiğini, ekonomik, coğrafi ve sektörel şartlarla lojistik imkanlar doğrultusunda fizibilite çalışmalarının yapıldığını vurguladı ve ekledi: “Cezayir ve Senegal’in ardından, özellikle Batı Afrika tarafında, farklı lokasyonlarda, çelik üzerine çok ciddi yatırımlarımız olacağını söyleyebilirim.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 11:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çevre yolunda kaza: 8 yaralı
    1. Çevre yolunda kaza: 8 yaralı
    2. Başkan Bulut asfalt çalışmalarını..
    3. Genç sanatçı adayları sertifika aldı
    4. Antalya OSB Teknopark ile OSTİM..
    5. Şüpheli şahsın üzerinden silah ele..
    6. Rize'de fırtına çatıyı uçurdu, araçlar..
    7. TCMB'den repo ihalesi
    8. "Piramitleri görsen başgana..
    9. Karaköprü’de yol açma çalışmaları..
    10. VakıfBank'tan dış ticareti destekleyen..
    11. ABD İdlib’i YPG/PKK için vurdu
    12. 2019-2020 Adli Yıl Açılış Töreni
    13. Engelli sporcu Melike Yazıcı'nın..
    14. Festvaller şehri İzmit, Sanatfest’e..
    15. Evlilik son 3 yılda 77 bin 396 basın..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Refahlarına ve..
    17. Bayburt AFAD İl Müdürü Adil Arslan:..
    18. Geleceğin başarılı piyano..
    19. Sedef, Vitiligo, Egzema PUVA ile son..
    20. Uludağ’daki doğal havuzlar büyülüyor
    21. İsrail güçleri Batı Şeria'da 22..
    22. 300 yıldır ayakta, nasıl yapıldığına..
    23. Seyir halindeki otomobil alev aldı: 2..
    24. Aşiret düğününe yoğun katılım
    25. Meteorolojiden 5 il için kuvvetli..
    26. Araç takla attı: 2 yaralı
    27. Barış kenti Muratpaşa
    28. Alanya’da sahte para operasyonu
    29. Yedi Başak’tan eğitime destek..
    30. Kazdıkları çukurda yakalandılar
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak