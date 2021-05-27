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Ekonomi Japonlar duyurdu! Türkiye'ye dev yatırım
Ekonomi

Japonlar duyurdu! Türkiye'ye dev yatırım

Japon araç üreticisi Mitsubishi, Türkiye'ye dev bir yatırım yaptı. Manisa'da üretim yapacak şirketin yatırımının 167 milyon lira olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 14:13:00 -
Japonlar duyurdu! Türkiye'ye dev yatırım

Japon devi Mitsubishi, Türkiye’ye yeni yatırım kararı aldı. Japon şirket, Manisa’da yapacağı 167 milyon liralık yatırımla üretimini iki katına çıkaracak.

Dünyanın en büyük teknoloji ve sanayi şirketlerinden Japon devi Mitsubishi, Türkiye’ye yatırım kararı aldı.

Mitsubishi’nin resmi sitesinden duyurulan haberde Japon devi, Türkiye’ye 167 milyon liralık yeni yatırım yapacak.

Yeni yatırım, şirketin yeni tanıtımını yaptığı havadan suya ısı pompası (ATW) teknolojisi üzerine olacak Şu anda Manisa’daki üretimde yapılan yıllık 500 bin adetlik üretim kapasitesi yeni yatırımla 1 milyon adede ulaşacak. Yeni üretim, Ağustos 2022’de faaliyete başlayacak.

Avrupa'daki ilk tesisi

Manisa’da kurulan Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim A.Ş., Mitsubishi Electric’in Avrupa’daki ilk ev tipi klima fabrikası olma özelliğini taşıyor.

Yaklaşık 406,2 milyon TL sermayeyle kurulan anisa Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan fabrika, 60 bin metrekarelik alan üzerinde yer alıyor. Tesiste şu anda 160 kişi çalışıyor.

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Yorumlar

Murat

19 milyon dolar mı dev yatırım? Kardeşim bizimle dalgamı geçiyorsunuz?
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