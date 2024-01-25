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Ekonomi Japon şirketten İstanbul hazırlığı! Hizmet ağını genişletti: Japon hava yolu şirketi İstanbul’a uçuş başlatacak
Ekonomi

Japon şirketten İstanbul hazırlığı! Hizmet ağını genişletti: Japon hava yolu şirketi İstanbul’a uçuş başlatacak

Yeniakit Publisher
2024-01-25 01:45:00 - 2024-01-25 02:03:29
Japon şirketten İstanbul hazırlığı! Hizmet ağını genişletti: Japon hava yolu şirketi İstanbul’a uçuş başlatacak

Japonya'nın önde gelen havayolu şirketi All Nippon Airways (ANA), Türkiye ile ilgili flaş bir karara hazırlanıyor. 2024 yaz sezonunda Avrupa'daki hizmet ağını genişletme kararı alarak heyecan verici yeni...

Japonya'nın önde gelen havayolu şirketi All Nippon Airways (ANA), 2024 yaz sezonunda Avrupa'daki hizmet ağını genişletme kararı alarak heyecan verici yeni rotalarını duyurdu. Japonya merkezli hava yolu şirketi ANA, yaz sezonunda aralarında İstanbul’un da olduğu 4 destinasyona uçuş başlatacak.

İstanbul'a da uçuş başlatmayı planlıyor

Şirket, İstanbul'un da dahil olduğu 4 yeni Avrupa destinasyonuna yönelik uçuşlarını başlatmayı planlıyor. Bu kapsamda, ANA'nın yaz sezonu için belirlediği yeni uçuş rotaları arasında İstanbul, Milano, Stockholm ve Viyana bulunuyor.

turizmguncel'in haberine göre: İstanbul'un yanı sıra, Milano, Stockholm ve Viyana gibi önemli Avrupa şehirlerine yönelik açılacak yeni hatlar, ANA'nın küresel uçuş ağını daha da güçlendirecek. Yolcular, şirketin kaliteli hizmet anlayışından ve modern filosundan faydalanarak bu destinasyonlara daha kolay ulaşabilecekler.

Ayrıca, ANA, Münih ve Paris hatlarındaki seferlerini de yoğunlaştıracak. Hava yolu şirketi Münih hattındaki sefer sayısını 4 frekansdan 7 frekansa, Paris hattındaki seferlerini de 3 frekansdan 7 frekansına çıkartacak

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