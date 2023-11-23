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Dünya Japon politikacıdan İsrail'e tokat gibi tepki!
Dünya

Japon politikacıdan İsrail'e tokat gibi tepki!

Yeniakit Publisher
2023-11-23 19:41:00 - 2023-11-23 19:42:19

Japon politikacı Akiko Oishi, Japonya'nın Temsilciler Meclisi'ndeki üyelere ABD ve Japonya hükümetlerini yerden yere vurarak tokat gibi sözler sarf etti: O zaman adaletten bir daha asla bahsetmeyin.

Japonya Temsilciler Meclisi'nde katil İsrail'in Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne baskını görüşüldü.

Meclis tarafından bu baskının bir ihlal olup olmadığı konusunda yorum yapmaktan kaçınılacağı açıklandı.

Oturuma katılan Japon politikacı Akiko Oishi, soykırıma sessiz kalan Japonya hükümetine ve ABD'ye tokat gibi sözlerle yüklendi.

Akiko Oishi, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail güçleri Gazze'de bir hastaneye baskın düzenledi. ABD hükümeti bunu onayladı. Japon hükümeti bugün bu oturumda, bu baskının bir ihlal olup olmadığı konusunda yorum yapmaktan kaçınacağını söyledi. Bu bir rezalet. Eğer bu soykırım değilse nedir? ABD'nin iki yüzlü adaleti sizin adaletiniz midir? O zaman adaletten bir daha asla bahsetmeyin."
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