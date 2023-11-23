Japon politikacıdan İsrail'e tokat gibi tepki!

Japonya Temsilciler Meclisi'nde katil İsrail'in Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne baskını görüşüldü.

Meclis tarafından bu baskının bir ihlal olup olmadığı konusunda yorum yapmaktan kaçınılacağı açıklandı.

Oturuma katılan Japon politikacı Akiko Oishi, soykırıma sessiz kalan Japonya hükümetine ve ABD'ye tokat gibi sözlerle yüklendi.

Akiko Oishi, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail güçleri Gazze'de bir hastaneye baskın düzenledi. ABD hükümeti bunu onayladı. Japon hükümeti bugün bu oturumda, bu baskının bir ihlal olup olmadığı konusunda yorum yapmaktan kaçınacağını söyledi. Bu bir rezalet. Eğer bu soykırım değilse nedir? ABD'nin iki yüzlü adaleti sizin adaletiniz midir? O zaman adaletten bir daha asla bahsetmeyin."

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