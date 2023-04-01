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Dünya Japon hükümetinden nükleer bölge kararı
Dünya

Japon hükümetinden nükleer bölge kararı

Yeniakit Publisher
2023-04-01 07:34:00 -
Japon hükümetinden nükleer bölge kararı

Japon hükümeti, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali yakınlarındaki iki "dönülmesi zor bölgeye" yönelik tahliye emirlerini kaldırdı.

Japonya, 2011'deki deprem ve tsunami sonrası, santraldeki nükleer sızıntı sebebiyle tahliye edilen çevre bölgelerde yaraları sarmaya devam ediyor.

Santrale yakın kıyı kenti Tomioka'da, 12 yıldır "dönülmesi zor" olarak tanımlanan Yonomori ve Osuge bölgeleri "Özel Yeniden İnşa Alanı" ilan edildi.

Böylelikle, afet sonrası tahliye edilen kişiler, emrin kaldırılmasını takip eden 2 ay içinde, eski bölgelerde yeniden inşa edilen noktalara dönebilecek.

Devlet Televizyonu NHK'ye konuşan 75 yaşındaki Ono Koiçi, eski hayatına dönebilmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, bölgede açan kiraz çiçeklerini görmeye gideceği söyledi.

Ono, "Tam emekli olup ikinci hayatıma başlayacağımı düşünürken deprem ve nükleer kaza olmuştu. Şimdi böylece 12 yıl sonra nihayet eski hayatıma dönebiliyorum" dedi.
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Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, yaptığı açıklamada, afetin etkilediği bölgelerin yeniden inşasına tüm çabanın sarf edilmesi gerektiğini söylemişti.

Mart 2011'de 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasındaki tsunami sonucu kuzeydoğu bölgeleri genelinde 15 bin 900 kişi hayatını kaybetmişti.

Afetin, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki reaktörde yol açtığı nükleer erime nedeniyle santrali çevreleyen yerleşim bölgeleri tahliye edilmişti.

Kasım 2022 itibarıyla, afetin etkilediği bölge genelinde, tahliye emirleri kaynaklı yerinden edilen kişilerin sayısının 30 binden fazla olduğu biliniyor.

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