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Japon hava yolu şirketi Wuhan uçuşlarına başladı

Japon ANA hava yolu şirketi, korona virüsün ortaya çıktığı Çin’in Wuhan kentinden Tokyo’ya direkt kargo uçuşlarına başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 09:56:41 -
Japon hava yolu şirketi Wuhan uçuşlarına başladı

Japon ANA hava yolu şirketi, korona virüsün ortaya çıktığı Çin’in Wuhan kentinden Tokyo’ya direkt kargo uçuşlarına başladı. Gerekli durumlarda kargo uçuşlarının sürmesi bekleniyor.


Korona virüsün ortaya çıktığı yer olan Çin’in Wuhan kentinde hayatın yavaş yavaş normale dönmesinin ardından, Japon hava yolu şirketi All Nippon Airways’in (ANA) iştiraki ANA Kargo Wuhan-Tokyo seferlerine yeniden başladı. Wuhan’daki kısıtlamaların 8 Nisan’da sona ermesinin ardından bölgedeki fabrikalarda üretime başlanması üzerine tarifesiz direkt kargo seferleri düzenleme kararı alan şirketin kargo uçağı, dün Tokyo yakınlarındaki Narita Havalimanı’na indi.


Tıbbi malzeme, elektronik ekipman ve otomobil parçaları taşıdığı öğrenilen uçak, Japonya’ya 20 ton yük getirdi. Tarifesiz kargo uçuşlarının gerekli olması halinde ilerleyen günlerde devam edeceği öğrenildi.



Uçuşlar askıya alınmıştı


Çin’in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık 2019’da ortaya çıkan korona virüsün kısa sürede küresel bir salgın halini almasının ardından bölgeye gerçekleştirilen uçuşlar askıya alınmış, Wuhan ve diğer karantina bölgelerine yalnızca bazı ülkelerin vatandaşlarını tahliye etmek üzere gönderdiği uçakların gidişine izin verilmişti.

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