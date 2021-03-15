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Teknoloji Jandarmaya yeni ATAK helikopteri siparişi
Teknoloji

Jandarmaya yeni ATAK helikopteri siparişi

Jandarma Genel Komutanlığı'na 18 adet daha ilave T129 ATAK helikopteri tedarik edilecek.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 12:20:00 -
Jandarmaya yeni ATAK helikopteri siparişi

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından verilen siparişle Jandarma Genel Komutanlığı'na toplam 18 adet T129 ATAK helikopteri teslim edileceği açıklandı. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından paylaşılan raporda sayının 24 adede yükseltildiği görülüyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından bugüne kadar Jandarma Genel Komutanlığı’na 6 adet T129 ATAK helikopteri teslim edildi. Jandarma’ya ilk T129 ATAK helikopteri Şubat 2018’de J-1453 kuyruk numarası ve FATİH ismini alarak teslim edilmişti.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından paylaşılan raporda ise 18 adet daha T129 ATAK helikopteri tedarik edileceği aktarıldı. Raporda HÜRKUŞ-C tedarik sürecinin de devam ettiği belirtilerek, "Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyacı olan yakın hava ateş desteğinin etkin ve kesintisiz olarak sağlanabilmesi maksadıyla başlatılan Taarruz Helikopteri Tedarik Projesi ile HÜRKUŞ-C Uçağı Tedarik Projesi çalışmaları devam etmektedir. Proje kapsamında bu güne kadar 6 adet T-129 ATAK helikopteri envantere alınmış olup toplam helikopter sayısı 24 olacak" ifadelerine yer verildi.

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen T129 ATAK projesi kapsamında bugüne kadar Türk Havacılık Uzay Sanayii-TUSAŞ tarafından üretilen 60 adet ATAK helikopteri güvenlik güçlerine teslim edildi.

TUSAŞ tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na 53 adet (2’si Faz-2), Jandarma Genel Komutanlığı’na ise 6 adet ve Emniyet Genel Müdürlüğüne 1 adet ATAK helikopteri teslimatı yapıldı. İlk teslimatları yapılan ATAK FAZ-2 konfigürasyonundan ise ilk aşamada 21 adet teslim edilecek.

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Yorumlar

şeyh şamil

önceden yıllarca dilenirdik. paramızla rezil ederleridi. verseler minnet altında. verseler silah sistemlerini vermezler. verseler modernize etmezler. filhakika ayı oynatır gibi oynatırlardı sıcak tepside. şimdi canı ne kadar istiyorsa o kadar yapar o kadar silah takar o kadar kafa tutarım. istiyorsanız sıraya girin. istediğime istediğim kadar veririm. her devranın bir dönüşü var. şükür o rüzgar şimdi bizden yana.
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