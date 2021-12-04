Jandarmadan uyuşturucu operasyonları!
Jandarma Genel Komutanlığı’nın Kırklareli, Antalya, Şanlıurfa ve Diyarbakır İl jandarma Komutanlıklarınca düzenlediği operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
YENİ AKİT ANKARA
Jandarma Genel Komutanlığı’nın Kırklareli, Antalya, Şanlıurfa ve Diyarbakır İl jandarma Komutanlıklarınca düzenlediği operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
Jandarma Genel Komutanlığı resmi soysal medya hesabından yapılan paylaşımda, ''Kırklareli, Antalya, Şanlıurfa ve Diyarbakır il jandarma komutanlıklarımızca son 5 günde gerçekleştirilen operasyonlarda, 100 kilogram toz esrar, 63 kilogram skunk ve 3 bin 750 captagon ele geçirilerek 6 şüpheli yakalanmıştır” ifadeleri yer aldı.