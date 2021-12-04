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Aktüel Jandarmadan uyuşturucu operasyonları!
Aktüel

Jandarmadan uyuşturucu operasyonları!

Jandarma Genel Komutanlığı’nın Kırklareli, Antalya, Şanlıurfa ve Diyarbakır İl jandarma Komutanlıklarınca düzenlediği operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 16:23:00 -
Jandarmadan uyuşturucu operasyonları!

YENİ AKİT  ANKARA

Jandarma Genel Komutanlığı’nın Kırklareli, Antalya, Şanlıurfa ve Diyarbakır İl jandarma Komutanlıklarınca düzenlediği operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı resmi soysal medya hesabından yapılan paylaşımda, ''Kırklareli, Antalya, Şanlıurfa ve Diyarbakır il jandarma komutanlıklarımızca son 5 günde gerçekleştirilen operasyonlarda, 100 kilogram toz esrar, 63 kilogram skunk ve 3 bin 750 captagon ele geçirilerek 6 şüpheli yakalanmıştır” ifadeleri yer aldı.

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