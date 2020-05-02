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Aktüel

Jandarmadan pasta jesti

Fatsa İlçe Jandarma Komutanlığı Vefa Grubu destek çalışmaları kapsamında babalarına sürpriz yapmak isteyen çocukların yardımına koştu.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 16:42:53 -
Jandarmadan pasta jesti

Fatsa İlçe Jandarma Komutanlığı Vefa Grubu destek çalışmaları kapsamında babalarına sürpriz yapmak isteyen çocukların yardımına koştu.


Oluklu Mahallesi’nde yaşayan 3 küçük çocuk, 156 Jandarma İmdat hattını arayarak ambulans şoförü olarak görevli babaları H.Y.’nin doğum günü olduğunu ve kendisine pasta alarak sürpriz yapmak istediklerini ancak sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı pasta alamadıklarını belirterek yardım talep etti. Çocukların pasta isteği Geyikçeli J. Karakol Komutanlığınca karşılanarak adreslerine teslim edildi. Büyük mutluluk yaşayan çocuklar jandarmaya teşekkür etti.

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