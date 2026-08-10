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Real Madrid'in yıldızı Arda Güler İspanya'yı salladı

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Real Madrid'in yıldızı Arda Güler İspanya'yı salladı

Hazırlık maçında Ferencvaros'u yenen Real Madrid'de Arda Güler, İspanya'da gündem olurken milli yıldız için övgü dolu ifadeler kullanıldı.

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Foto - Real Madrid'in yıldızı Arda Güler İspanya'yı salladı

Jose Mourinho'nun başında bulunduğu ve Arda Güler'in kadrosunda bulunduğu Real Madrid, yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Mutlak şampiyonluk hedefleyen İspanyol devinde son oynanan Ferencvaros maçına maçına Arda Güler damga vurdu.

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Foto - Real Madrid'in yıldızı Arda Güler İspanya'yı salladı

Arda Güler, Ferencvaros mücadelesine ilk 11'de başladı. Performansıyla göz kamaştıran milli futbolcu, teknik direktör Jose Mourinho tarafından oyundan çıkarılmayan 3 oyuncudan biri oldu. Maç sonrası Arda Güler için ortalık yangın yerine çevrildi.

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Foto - Real Madrid'in yıldızı Arda Güler İspanya'yı salladı

ARDA GÜLER MANŞETLERİ SÜSLEDİ Real Madrid'in Ferencvaros'u 2-1 mağlup ettiği maç için milli yıldızımız Arda Güler hakkında ayrı parantezler açıldı. 21 yaşındaki 10 numara için methiyeler düzüldü. Sosyal medyadan Arda için binlerce paylaşım yapılırken, ülkenin önde gelen spor gazeteleri de çarpıcı başlıklar atıldı.

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Foto - Real Madrid'in yıldızı Arda Güler İspanya'yı salladı

Marca: Real Madrid Güler'den vazgeçemez! "Türk oyuncunun liderliğinde takım uyumluydu, nefes aldı ve yolunu buldu. Bu nedenle, soru artık kulübün oyun kurucu pozisyonu için kimi transfer etmesi gerektiği değil, genç oyuncuya nasıl yer açılacağı ve onun nereye yerleştirileceğidir. Arda Güler’in sahip olduğu futbolu ve yeteneklerinden vazgeçmek, garajda tozlanmaya terk edilmiş Ferrari’ye sahip olmak gibi bir şey. Real Madrid’in oyun kurucusu olarak bayrağı devralacak tek kişinin kendisi olduğunu açıkça gösterdi. Türk oyuncu kendisinin yerinin ilk 11'de olduğunu haykırıyor."

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Foto - Real Madrid'in yıldızı Arda Güler İspanya'yı salladı

AS Gazetesi de Budapeşte'deki maçın tamamında forma giyen Arda Güler'in performansını öne çıkardı. Milli oyuncunun Madrid'in 2 golünde de kilit rol oynadığının altı çizilirken, gazeteye göre şu anda eflatun-beyazlıların en etkili hücum oyuncusu konumunda olduğu belirtildi. Tüm bunlara rağmen Güler'in özellikle Jude Bellingham'ın dönüşü ve yeni transfer Yan Diomande ve Brahim Diaz'ın varlığıyla birlikte, ilk 11'e girebilmek için büyük bir mücadele vermesi gerekeceğinin farkında olduğunun da altı çizildi. Kaynak: haber7

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Yorumlar

Ali

Canim Kardesim Arda helal olsun sana Turkiye senin ile gurur duyuyor
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