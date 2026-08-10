Real Madrid'in yıldızı Arda Güler İspanya'yı salladı

Marca: Real Madrid Güler'den vazgeçemez! "Türk oyuncunun liderliğinde takım uyumluydu, nefes aldı ve yolunu buldu. Bu nedenle, soru artık kulübün oyun kurucu pozisyonu için kimi transfer etmesi gerektiği değil, genç oyuncuya nasıl yer açılacağı ve onun nereye yerleştirileceğidir. Arda Güler’in sahip olduğu futbolu ve yeteneklerinden vazgeçmek, garajda tozlanmaya terk edilmiş Ferrari’ye sahip olmak gibi bir şey. Real Madrid’in oyun kurucusu olarak bayrağı devralacak tek kişinin kendisi olduğunu açıkça gösterdi. Türk oyuncu kendisinin yerinin ilk 11'de olduğunu haykırıyor."