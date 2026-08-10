Torbacı Deniz Seki ameliyata alındı!

Zamanında uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hapse giren ve cezaevinde yatan Seki, yarışma jürisi olduğu dönemde de Popstar Bayhan'a yönelik hakaretamiz sözleriyle büyük tepki çekmişti. Geçmişte işlediği suçlar ve skandallarla gündemden düşmeyen şarkıcının geçirdiği bu kaza sonrası ameliyata alındı.

İstanbul’daki evinde geçirdiği talihsiz kaza sonucu yaralandı. Gece saatlerinde balkona çıkmak isterken ayağının kaymasıyla düşen Seki’nin kalça kemiğinde kırık ve omurgasında zedelenme tespit edildi. Şarkıcının tedavisi için ameliyata alındığı öğrenildi.

BALKONA ÇIKARKEN DÜŞTÜ

Deniz Seki, İstanbul’daki evinde gece saat 03.30 sıralarında kaza geçirdi. İddiaya göre ayakları ıslak halde balkona çıkmaya çalışan Seki, zeminin kaygan olması nedeniyle dengesini kaybederek düştü.

Kazanın ardından Seki’nin çalışma arkadaşı Cemal Günbaş tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan şarkıcı, burada tedavi altına alındı.

KALÇASINDA KIRIK, OMURGASINDA ZEDELENME

Hastanede yapılan tetkiklerin ardından Seki’nin kalça kemiğinde kırık ve omurgasında zedelenme olduğu belirlenirken, ünlü şarkıcı hemen ameliyata alındı.