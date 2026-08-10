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Aktüel Serkan Öğretmen hayatını kaybetti! Bisikletiyle giderken peş peşe 2 otomobil çarptı
Aktüel

Serkan Öğretmen hayatını kaybetti! Bisikletiyle giderken peş peşe 2 otomobil çarptı

Yeniakit Publisher
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Serkan Öğretmen hayatını kaybetti! Bisikletiyle giderken peş peşe 2 otomobil çarptı

Balıkesir Burhaniye'de bisikletiyle ilerleyen 50 yaşındaki öğretmen Serkan Kadıoğlu’na önce bir otomobil, ardından yola savrulduğu sırada başka bir araç çarptı. Kadıoğlu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Kaza, önceki gün akşam saatlerinde Burhaniye ilçesi İskele Adyar Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, bisikletiyle giden Ayvalık ilçesindeki Akçapınar Ortaokulu’nda sosyal bilgiler öğretmeni olarak görev yapan Serkan Kadıoğlu'na (50) çarptı. Arkadan gelen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen başka bir otomobil de kaza sırasında yola savrulan Kadıoğlu'na çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kadıoğlu'nun kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücüler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

 

“Artık son bulsun”

Kadıoğlu'nun üyesi olduğu VeloAdra Bisiklet Grubu tarafından kazanın ardından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Yollarda bir canımızı daha kaybettik. Bisiklet grubumuzun kıymetli üyesi Serkan Kadıoğlu'nu zamansız bir şekilde kaybetmenin derin acısı içindeyiz. Bisiklet bir ulaşım ve yaşam biçimidir; yollarda görülmek, fark edilmek ve yaşamak istiyoruz. Bisikletli ölümler artık son bulsun. Değerli dostumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevdiklerine sabırlar diliyoruz. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

 

Bisikletli Yaşam Platformu'ndan yapılan açıklamada ise son dönemde yaşanan bisikletli ölümlerine dikkat çekilerek, "Üç günde üç can yitip gitti. 1 hafta içinde üç arkadaşımızı daha arkadan çarpan araçlara kurban verdik. İlyas Ulutaş, Eren Köse ve Serkan Kadıoğlu'nun kaybı hepimizi derin bir üzüntüye sevk etti. Ailelerine, sevenlerine ve tüm bisikletli yaşam topluluğuna başsağlığı dileriz" denildi.

 

Kadıoğlu'nun cenazesi ikindi vakti Burhaniye Kalemağa Hacı İsmail Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

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