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Beşikçioğlu’nun yerine geçen isim belli oldu! Cumhur ittifakı desteğiyle CHP’li Dilber seçildi

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Beşikçioğlu’nun yerine geçen isim belli oldu! Cumhur ittifakı desteğiyle CHP’li Dilber seçildi

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırmak" suçlarından tutuklanan Erdal Beşikçioğlu'nun görevden uzaklaştırılmasının ardından Etimesgut Belediye Meclisi, başkanvekilini seçmek için toplandı. İlk iki turda geride kalan CHP'li aday Seda Dilber, Cumhur İttifakının desteğiyle Etimesgut Belediye Başkanvekili seçildi. 11 Meclis üyesi bulunan CHP, 4'üncü turda 21 oy alırken Yeni Parti adayına 19 oy verildi.

CHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye başkanvekili seçimi için belediye meclisi toplandı.

Yapılan seçimde ilk iki turda geride kalan CHP'nin adayı Seda Dilber, Cumhur İttifakı'na mensup meclis üyelerinin desteğiyle Etimesgut Belediye Başkanvekili seçildi.

İlk tur oylamada Yeni Parti’nin adayı Mehmet Özdemir 18 oy, CHP'nin adayı Seda Dilber 11 oy alırken 6 üye boş oy kullandı, 6 üye çekimser kaldı.
İkinci tur oylamada da aynı sonuçlar alındı.

 

CUMHUR İTTİFAKININ DESTEĞİ İLE SEÇİLDİ

İlk iki turda iki adaya da oy vermeyen Cumhur İttifakı üyeleri üçüncü turda CHP'nin adayına oy verdi. Üçüncü turda CHP'nin adayı Seda Dilber 22, Yeni Parti'nin adayı Mehmet Özdemir ise 19 oy aldı.

Son turda ise 41 oy kullanıldı. CHP'nin adayı Seda Dilber 21 oy alırken Yeni Parti'nin adayı Mehmet Özdemir 19 oy aldı. 1 oy ise geçersiz sayıldı. Böylece CHP'nin adayı Seda Dilber, Cumhur ittifakı üyelerinin desteğiyle Etimesgut Belediye Başkanvekili oldu.

Belediye Meclisi'nde Yeni Parti'nin 17, CHP'nin 11, Cumhur İttifakı'nın ise toplam 12 üyesi bulunuyor.

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Yorumlar

hasel

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