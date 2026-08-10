15’inci yaşına böyle girdi! Dev panda Xing Mei’ye özel kutlama
Çin’in Tianjin kentinde yaşayan dev panda Xing Mei için 15. yaş gününde özel bir kutlama düzenlendi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Çin’in Tianjin kentinde yaşayan dev panda Xing Mei için 15. yaş gününde özel bir kutlama düzenlendi.
Çin’de dev panda Xing Mei’nin doğum günü renkli görüntülere sahne oldu.
Xing Mei’nin 15’inci yaş günü kutlaması Çin'in kuzeyindeki Tianjin’de bulunan Photosynthesis Valley Turistik Tesisi'ndeki hayvanat bahçesinde yapıldı
Xing Mei, Ağustos 2011'de Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da bulunan Chengdu Dev Panda Yetiştirme Araştırma Üssü'nde doğdu ve Eylül 2013'te Tianjin'e gönderildi.
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