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15’inci yaşına böyle girdi! Dev panda Xing Mei’ye özel kutlama

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DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

15’inci yaşına böyle girdi! Dev panda Xing Mei’ye özel kutlama

Çin’in Tianjin kentinde yaşayan dev panda Xing Mei için 15. yaş gününde özel bir kutlama düzenlendi.

#1
Foto - 15’inci yaşına böyle girdi! Dev panda Xing Mei’ye özel kutlama

Çin’de dev panda Xing Mei’nin doğum günü renkli görüntülere sahne oldu.

#2
Foto - 15’inci yaşına böyle girdi! Dev panda Xing Mei’ye özel kutlama

Xing Mei’nin 15’inci yaş günü kutlaması Çin'in kuzeyindeki Tianjin’de bulunan Photosynthesis Valley Turistik Tesisi'ndeki hayvanat bahçesinde yapıldı

#3
Foto - 15’inci yaşına böyle girdi! Dev panda Xing Mei’ye özel kutlama

Xing Mei, Ağustos 2011'de Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da bulunan Chengdu Dev Panda Yetiştirme Araştırma Üssü'nde doğdu ve Eylül 2013'te Tianjin'e gönderildi.

#4
Foto - 15’inci yaşına böyle girdi! Dev panda Xing Mei’ye özel kutlama

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